Neymar muss 1,1 Millionen Euro Strafe zahlen

Wird zur Kasse gebeten: Neymar

Neymar ist von einem Gericht in São Paulo wegen Behinderung der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Steuerhinterziehung zu einer Strafzahlung von umgerechnet 1,1 Millionen Euro verurteilt worden.

Der 222-Millionen-Mann von Paris Saint-Germain kann allerdings gegen das Urteil noch in die Berufung gehen.

Neymar war beschuldigt worden, im Jahr 2015 Steuern in Höhe von 17,5 Millionen Euro in Brasilien hinterzogen zu haben. Es geht um Einkünfte in den Jahren 2011 bis 2013. Auch Werbeeinkünfte hatte der PSG-Star angeblich nicht deklariert.