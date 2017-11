Griechenland: Ex-Verbandspräsident angeklagt

Otto Rehhagel trainierte neun Jahre lang die griechische Nationalmannschaft

Eine Bonuszahlung an Europameistertrainer Otto Rehhagel könnte dem ehemaligen Präsidenten des griechischen Fußballverbandes, Vassilis Gagatsis, zum Verhängnis werden.

Die griechische Justiz klagte den heutigen Generaldirektor von Griechenlands Fußball-Liga am Montag an, da das Geld für den Bonus aus Zahlungen der Europäischen Fußball-Union UEFA zur Reparatur eines Stadions gestammt haben soll.

Der griechische Verband hatte 2007 eine Million Schweizer Franken von der UEFA erhalten, um ein von Waldbränden auf der peloponnesischen Halbinsel zerstörtes Stadion wiederaufzubauen. Eine Voruntersuchung ergab nun, dass das Geld für die Bonuszahlung an Rehhagel verwendet wurde.

Der frühere Bundesliga-Coach hatte 2004 mit der griechischen Nationalmannschaft sensationell den EM-Titel in Portugal geholt. In seiner neunjährigen Amtszeit führte er die Hellenen auch zur EM 2008 und zur WM 2010. Nach dem Turnier in Südafrika endete sein Vertrag.