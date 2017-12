Überraschung: PSG stolpert in Straßburg

Neymar und der spät eingewechselte Cavani konnten die PSG-Pleite nicht verhindern

Das Starensemble von Paris Saint-Germain hat drei Tage vor dem Gruppenfinale in der Champions League beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München die erste Saisonniederlage in der französischen Ligue 1 kassiert. Mit Julian Draxler in der Startelf unterlag PSG überraschend bei Aufsteiger RC Strasbourg 1:2 (1:1).

In der Tabelle liegt der Pokalsieger nach 16 Spieltagen mit 41 Punkten noch deutlich vor Olympique Marseille (31), Olympique Lyon und Meister AS Monaco (beide 29), die allesamt ein Spiel weniger absolviert haben.

Nuno Da Costa (13.) brachte den Vorjahres-Meister der zweiten Liga in Führung, die Kylian Mbappé (42.) kurz vor der Halbzeitpause egalisierte. Im zweiten Durchgang glänzte Da Costa als Vorbereiter für Stéphane Bahoken (65.), der mit einem Schuss in den Winkel den Endstand erzielte.

Der ehemalige Schalke-Profi Draxler wurde in der 81. Minute ausgewechselt. Top-Torschütze Edinson Cavani, der die Torjägerliste in Frankreich mit 17 Treffern anführt, wurde zunächst geschont und saß bis zur 75. Minute nur auf der Bank. Kevin Trapp kam nicht zum Einsatz.