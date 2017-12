Milan leidet nach dem "Torwart-Wunder"

Alberto Brignoli avancierte zum absoluten Helden

Die italienische Serie A hat am vergangenen Spieltag ein wahres Fußballmärchen erlebt. Ausgerechnet ein kurioses Torhüter-Tor sorgte für den ersten Punktgewinn eines krassen Underdogs.

In Benevento ist bis zur 94. Minute wieder einmal business as usual angesagt. Der Außenseiter Benevento Calcio, der bisher in allen vorangegangenen 14 Ligaspielen als Verlierer vom Platz ging, liegt auch gegen den großen AC Mailand mit 1:2 hinten. Die 15. Niederlage in Folge scheint bereits besiegelt.

Mit noch einer Minute auf der Uhr packt schließlich Calcio-Torhüter Alberto Brignoli den Mut der Verzweiflung. Beim letzten Freistoß des Spiels knapp 25 Meter vor dem gegnerischen Tor stürmt der Goalie mit nach vorne, um das eigentlich unvermeidbare doch noch abzuwenden. Sekunden später gleicht das Stadio Ciro Vigorito einem Tollhaus.

Ausgerechnet Brignoli hatte den scharf getretenen Standard vom linken Strafraumrand mit einem spektakulären wie unorthodoxen Flugkopfball in die gegnerischen Maschen befördert. Dem unbändigen Jubel folgt nur noch der Abpfiff gleichbedeutend mit dem ersten Punktgewinn Beneventos in der Serie A.

"Wir hatten nichts zu verlieren. Ich habe einfach meine Augen geschlossen und bin gesprungen. Das war ein Torhüter- und kein Stürmer-Tor", kommentierte der überglückliche Torschütze im Anschluss seinen historischen Treffer.

"Wir hatten ja nichts mehr zu verlieren", sagte Brignoli nach seinem Tor, an das sich Italien noch lange erinnern wird: "Davon werde ich noch meinen Kindern erzählen." Brignoli und seine Kollegen feierten das Remis, als hätten sie gerade den Scudetto geholt. "Vielleicht war es für einen Punkt ein bisschen zu viel, aber ich kann Ihnen sagen - das haben wir nach all den Niederlagen einfach gebraucht", sagte Trainer Roberto De Zerbi.

Gattuso: Lieber erstochen, als so ein Gegentor

Auf der Gegenseite löste das Fußball-Märchen naturgemäß wenig Begeisterung aus. Neu-Milan-Trainer Gennaro Gattuso, der gegen Benevento sein Debüt auf der Trainer-Bank feierte, verpackte serine Enttäuschung in deutliche Worte: "Als Milan-Fan werde ich lieber erstochen, als so ein Torhüter-Tor zu kassieren. Ich hätte nie erwartet, dass wir so leiden müssen."

Während Benevento sein ganz eigenes Fußball-Wunder feiert, verliert der AC Mailand durch das Unentschieden endgültig den Kontakt nach oben. Die Rossoneri liegen aktuell nur noch auf dem achten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Lokalrivale und Tabellenführer Inter beläuft sich mittlerweile auf stolze 18 Punkten.