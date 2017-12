Arnautović trifft bei Rückkehr nach Stoke

Marko Arnautović durfte auch gegen Stoke jubeln

Mit einer Stunde Verspätung feiert West Ham United einen klaren 3:0-Auswärtssieg bei Stoke City. Rückkehrer Marko Arnautović erzielt gegen seinen Ex-Klub das zweite Tor der Gäste.

Der Erfolgslauf von West Ham United unter Neo-Trainer David Moyes hält an. Nach dem Sieg gegen Chelsea und dem 0:0 gegen Arsenal gewannen die "Hammers" am Samstag bei Stoke City mit 3:0. ÖFB-Legionär Marko Arnautović erzielte in der 75. Minute den zweiten Treffer der Gäste. Die weiteren Tore der Londoner steuerten Kapitän Mark Noble (19./Elfmeter) und Diafra Sakho (86.) bei.

Die Partie in Stoke-on-Trent war wegen eines Stromausfalls im Stadion mit einer Stunde Verspätung angepfiffen worden.

Another great performance from Arnie! pic.twitter.com/tx8o75Avl7 — West Ham United (@WestHamUtd) 16. Dezember 2017

