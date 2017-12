ÖFB verlängert mit Dominik Thalhammer

Der ÖFB bindet Trainer Dominik Thalhammer

Der ÖFB und Dominik Thalhammer haben sich auf eine Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit geeinigt. Der Teamchef des österreichischen Frauen-Nationalteams erhält im Rahmen seines unbefristeten Vertrags ein noch breiteres Aufgabengebiet. Das gibt der Österreichische Fußballbund in einer Aussendung bekannt.

Der 47-Jährige übernimmt zusätzlich die Gesamtleitung der Traineraus- und Fortbildung und wird zudem am ÖFB-Projekt für die Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs federführend beteiligt sein.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Dominik Thalhammer den Regisseur des 'Sommermärchens' langfristig an den ÖFB binden konnten. Ich habe mich im Rahmen der EURO persönlich von seinen Qualitäten als Trainer und Führungspersönlichkeit überzeugen können. Damit sind wir in den Bereichen Frauenfußball und Trainerausbildung hervorragend aufgestellt", sagt ÖFB-Präsident Leo Windtner.

Thalhammer: "Müssen uns den Herausforderungen der Zukunft stellen"

"Es freut mich, dass mir zusätzlich die verantwortungsvolle Tätigkeit in der Traineraus- und Fortbildung übertragen worden ist. Ich denke, dass sich die Trainerausbildung in Österreich aufgrund der Arbeit der vergangenen Jahre auf einem sehr hohen Level befindet. Dennoch müssen wir uns den Herausforderungen der Zukunft in diesem Bereich stellen und die Chancen zur Erneuerung und Innovation nutzen. Es ist eine tolle Sache, als Ausbildner auch in der Praxis als Trainer tätig zu sein und damit diese Bereiche optimal zu verknüpfen", meint Dominik Thalhammer.

Das Frauen-Nationalteam beschließt das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte auf Platz 21 im FIFA-Ranking. 🇦🇹👏💪 ➡️ https://t.co/rfwT70oopr #OneHeartOneGoal pic.twitter.com/LdEeSYbcSp — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 15. Dezember 2017

Der Wiener führte Österreichs Damen-Nationalteam bei der EURO 2017 bis ins Semifinale, wo man erst im Elfmeterschießen an Dänemark scheiterte. Thalhammer wurde auch zu Österreichs Trainer des Jahres 2017 gewählt.