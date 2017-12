Wieder kein Sieg für United - Lukaku verletzt

Manchester United ließ im letzten Spiel des Jahres zum dritten Mal in Folge wieder Punkte liegen. In der Partie des englischen Rekordmeisters gegen den FC Southampton fielen keine Tore. Für eine Schrecksekunde sorgte Manchesters 100-Millionen-Stürmer Romelu Lukaku, der nach einem Schlag gegen den Kopf minutenlang auf dem Platz behandelt wurde. Der Belgier wurde in der 14. Minute ausgewechselt und auf einer Trage vom Platz getragen, musste aber nicht ins Krankenhaus.

In der 82. Minute sorgte Paul Pogba für einen weiteren Aufreger: Nach einem abgewehrten Freistoß zirkelte Nemanja Matic einen Schuss aufs Lange Eck. Dort ging Pogba auf Nummer sicher und drückte die Kugel aus deutlicher Abseitsposition über die Linie. Der Ball wäre auch ohne das Zutun des Franzosen im Netz gelandet, so aber zählte der Treffer nicht und United musste sich letztlich mit einem Pünktchen gegen die Saints begnügen. Nach einem für die Nordengländer frustrierenden Dezember hinkt ManUnited im Meisterschaftskampf mit 14 Punkten hinter Manchester City naheschon hoffnungslos gegen den in diesem Jahr überragenden Stadtrivalen hinterher.