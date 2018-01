Arsenal rettet Last-Minute-Remis gegen Chelsea

Arsenal und Chelsea trennen sich nach einem rasanten Spiel 2:2 Unentschieden

Der englische Fußballmeister FC Chelsea hat die Rückkehr auf den zweiten Tabellenrang der Premier League verpasst, der FC Arsenal kassierte im Kampf um die internationalen Plätze einen Rückschlag: Das 2:2 (0:0) im umkämpften London-Derby brachte beide Klubs nicht weiter.

Während Chelsea mit nun 46 Punkten als Dritter 16 Zähler Rückstand auf Manchester City (62) aufweist, bleiben die Gunners (39), bei denen die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi durchspielten, Sechster. Manchester United (47) ist Zweiter.

Jack Wilshere (63.) hatte Arsenal, das nun 23 (!) Punkte hinter ManCity liegt, zunächst in Führung gebracht. Eden Hazard verwandelte einen umstrittenen Foulelfmeter zum Ausgleich, der Treffer von Marcos Alonso (84.) drehte die spektakuläre Partie kurz vor dem Ende. In der Nachspielzeit schafften die Gunners durch Héctor Bellerín tatsächlich noch den 2:2-Ausgleich und retteten Teammanager Arsène Wenger einen Punkt. Im Gegenzug hatten die Gäste vor dem Abpfiff noch einmal eine Doppelchance, doch noch den Dreier mitzunehmen: Erst scheiterte der sehr glücklos auftretende Morata an Arsenal-Keepter Cech, dann traf der eingewechselte Zappacosta mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze die Querlatte. So blieb es bei der Punkteteilung.

Arsenal im Laufe der Woche im Rennen um die Champions-League-Plätze noch weiter an Boden verlieren. Tottenham Hotspur, mit 40 Punkten derzeit Fünfter der Premier League, spielt am Donnerstag (21:00 Uhr) gegen West Ham United und könnte seinen Vorsprung auf die Gunners ausbauen.