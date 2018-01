Ex-BVB-Keeper Langerak wechselt nach Japan

Mitchell Langerak wechselt nach Japan

Mitchell Langerak, ehemaliger Torhüter von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart, wechselt zu Weltmeister Lukas Podolski in die japanische J1 League. Das gab Langeraks neuer Verein Nagoya Grampus bekannt.

Demnach habe sich der Verein mit Langeraks Klub UD Levante aus Spanien auf einen Transfer des Australiers verständigt. Wie lange Langeraks neuer Vertrag in Japan läuft, verriet der Klub in seiner Mitteilung nicht. "Ich bin aufgeregt, nach Japan zu kommen. Ich habe von Shinji Kagawa gehört, dass Nagoya Grampus ein großartiger Verein ist", wird der 29 Jahre alte Langerak auf der Vereinshomepage zitiert. In der vergangenen Saison stieg Nagoya aus der zweiten japanischen Liga in die erste auf.

Langerak spielte von der Saison 2010/2011 bis 2015 bei Borussia Dortmund und holte mit den Schwarz-Gelben den DFB-Pokal 2012 sowie zwei Deutsche Meisterschaften. Anschließend wechselte der Torhüter zum VfB Stuttgart, wo er nach der Rückkehr in die Bundesliga aber keine Einsatzzeiten mehr bekam. Deswegen zog es Langerak im vergangenen Sommer nach Spanien zu UD Levante. Nach nur einem einzigen Einsatz für die Spanier wechselt er nun nach Japan.