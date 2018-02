Saudis zahlen für "Unterricht" bei Messi und Co.

Fahad Al-Muwallad steht in dieser Saison bei Levante unter Vertrag

Als Fahad Al-Muwallad mit der Bahn in Valencia eintraf, gab es für ihn keinen großen Empfang. Dabei wurde der Neuzugang des spanischen Fußball-Erstligisten UD Levante als der "Lionel Messi Saudi-Arabiens" gepriesen.

Der schmächtige 23-Jährige wurde nur von ein paar Klub-Funktionären und Journalisten empfangen. Die Fans glänzten am vorigen Montag durch Abwesenheit. Kein Wunder: Wenn ein Verein für eine Verstärkung nicht einen Cent ausgeben muss, sondern sogar laut Medienberichten vier Millionen Euro bekommt, wird auch der gutgläubigste Fan misstrauisch.

Die Erklärung für diesen "Transfer paradox": Al-Muwallad ist einer von insgesamt neun saudischen Profis, die in dieser zweiten Saisonhälfte bei sieben spanischen Klubs der ersten und zweiten Liga so etwas wie Praktika absolvieren. Drei der Kicker sind Leistungsträger der saudischen Nationalelf, die im Sommer an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen wird. Die restlichen Spieler sind heiße Anwärter auf einen Kaderplatz.

Millionenbetrag für "sportliches Asyl"

Der Deal zwischen der spanischen Profi-Liga LFP und den Saudis sieht nach Medienberichten vor, dass jeder Verein von der saudischen Regierung oder von Sponsoren zwischen einer und fünf Millionen Euro dafür bekommt, dass eine Planstelle zur Verfügung gestellt wird. Im Gegenzug können sich die Fußballer aus nächster Nähe vom echten Messi, von Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos einiges abschauen und wertvolle Erfahrung sammeln.

Die spanischen Klubs, die sich die Spieler bei einem Scouting aussuchen durften, mussten dem Vernehmen nach keine Verpflichtung eingehen, den Edel-Praktikanten auch Spielpraxis zu gewähren.

"Messi Saudi-Arabiens" ohne Spielzeit

Gegen Real Madrid mit Kroos und Ronaldo stand Al-Muwallad noch nicht im Kader. Obwohl der nur 1,66 Meter kleine und 59 Kilogramm leichte rechte Außenstürmer in 40 Länderspielen immerhin neun Tore erzielte und vom LFP-Botschafter im arabische Raum, Fernando Sanz, als "Messi Saudi-Arabiens" gelobt wurde, war Levante-Trainer Juan Ramón López Muñiz nach den ersten Trainingseinheiten des Stürmers in Valencia sehr skeptisch.

"Er kann mit keinem seiner neuen Teamkameraden kommunizieren. Er kommt aus einer ganz anderen Liga, einem ganz anderen Land. Er hat eine lange Eingewöhnungszeit vor sich", sagte er. Erst in den nächsten Wochen werde man sagen können, welche Rolle Al-Muwallad bei Levante werde spielen können.

Fan-Ansturm aus dem arabischen Raum

Die Erstligisten FC Villarreal und CD Leganés nehmen die Profis Salem Al Dawsari und Yahia Sheri auf. Sechs Spieler kommen in vier Klubs der zweiten Liga unter, unter anderen bei Rayo Vallecano und Sporting Gijón. Es gibt nicht nur gutes Geld für die aufnehmenden Vereine, die dieses zum Teil bitter nötig haben. LaLiga erhofft sich vom Deal mehr Präsenz (sprich mehr TV-Zuschauer und mehr Trikotverkäufe) im arabischen Raum.

Die beteiligten Klubs erleben schon jetzt einen Ansturm auf ihre Social-Media-Kanäle. Die Homepage von Villarreal brach bei der Präsentation von Al Dawsari unter der Last der Anfragen aus Saudi-Arabien sogar zusammen.

Kritik wird lauter

In Riad hofft man, dass die Spieler bis zum WM-Auftakt gegen Gastgeber Russland - dem Eröffnungsspiel des Turniers am 14. Juni - stärker werden. "Während dieser Zeit können die Spieler trainieren und an ihren Fähigkeiten in Spanien arbeiten", teilte das Informationsministerium in Riad mit. Fast alle anderen Spieler der "Grünen Falken" spielen nämlich in der nicht besonders hochklassigen heimischen Liga. Vor der WM ist daher jede Auslandserfahrung viel wert. Eine Pleite, wie es sie bei der WM 2002 beim 0:8 gegen Deutschland in Japan gab, wollen die Scheichs nicht wieder erleben.

Teil des Abkommens ist auch die Eröffnung einer Akademie der spanischen Fußballliga in dem Wüstenstaat, um Talente in dem Land früh zu erkennen. Alle profitieren, also können alle froh sein? Mitnichten. In Spanien wird dieser Tage viel Kritik laut. Die Spieler-Gewerkschaft AFE prangerte an, durch solche Abmachungen werde es für junge spanische Talente schwerer, in die ersten Teams aufzurücken. Die Entwicklung, bei der der Sport dem Geld total untergeordnet werde, sei besorgniserregend, hieß es.

Ärger beim Verband

Auch der Trainer von Pokalhalbfinalist und Real-Madrid-Bezwinger CD Leganés nahm kein Blatt vor dem Mund: "Alle wissen, dass ich als Verstärkung einen Sechser haben wollte, der nicht gekommen ist. Aber ich bin ein Angestellter des Vereins und muss mich den Gegebenheiten anpassen", murrte Coach Asier Garitano - Praktikant Yahia Sheri ist Flügelspieler. Es heißt, auch beim nicht gefragten spanischen Verband sei man verärgert.

Ob der Deal das saudische Nationalteam tatsächlich weiter bringt, wird sich im Sommer zeigen. Die deutschen Fans werden unter den ersten sein, die die Wirksamkeit der umstrittenen WM-Vorbereitung beurteilen können. Denn am 8. Juni bestreiten die Saudis in Leverkusen ein Testspiel gegen die Schützlinge von Joachim Löw. Achtung Mats Hummels, Joshua Kimmich & Co.: Mit dabei wird dann wohl auch der "Messi Saudi-Arabiens" sein.