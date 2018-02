Hegt Pogba nach Ärger mit Mourinho Wechselgedanken?

Nicht einer Meinung: José Mourinho (l.) und Paul Pogba

Mit 105 Millionen Euro ist Paul Pogba Manchester Uniteds Rekordeinkauf und gleichzeitig einer der wichtigsten Spieler für Teammanager José Mourinho. Zuletzt hat es jedoch einige Probleme zwischen den beiden gegeben. Der Portugiese zeigt sich dabei allerdings gewohnt unnachgiebig. Erste Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied machen nun die Runde.

Wie die französische "L'Équipe" vermeldet, ist Pogba nach den letzten Wochen im Nordwesten Englands derart unzufrieden, dass er am liebsten den Klub alsbald verlassen will. Er bedauere gar seine Entscheidung, überhaupt den Lockrufen von José Mourinho im Sommer 2016 gefolgt zu sein. Damals unterschrieb er einen der am besten dotierten Verträger der Premier League mit einer Laufzeit bis 2021.

Der Grund für Pogbas mögliche Wechsel-Gedanken: Der französische Nationalspieler erlebt im neuen Kalenderjahr nicht seine beste Zeit und steht dem Bericht zufolge im Clinch mit José Mourinho. Der 24-Jährige agiert im Spiel des englischen Rekordmeisters in zentraler Rolle, ist allerdings mit eher defensiven Aufgaben betraut - ganz zu seinem Leidwesen. Schließlich wurden defensive Schwächen beim Superstar in den letzten Spielen immer offensichtlicher.

Sánchez bekommt den Vorzug

Deshalb hat Pogba seinen Teammanager zuletzt gar aufgefordert, ihn auf einer anderen Position aufzustellen, wie englische Medien übereinstimmend berichten.

Der Franzose wolle lieber etwas offensiver und über die linke Seite agieren. Somit könne er seine Torgefahr ins Spiel der Red Devils einbringen und gleichzeitig von der ungeliebten Defensiv-Arbeit entbunden werden. In der Dreier-Reihe im offensiven Mittelfeld agiert allerdings United-Neuzugang Alexis Sánchez. Mourinho blockte Pogbas Vorschlag ab und stellte ihn auch in den letzten Spielen neben Nemanja Matic auf die Doppel-Sechs.

Pogba "ist kein Linksaußen"

Pogbas Leistungen fanden dort jedoch wenig Anklang beim 55-Jährigen, der ihn kurzerhand in zwei der letzten drei Partien frühzeitig vom Feld holte. Sowohl gegen Tottenham Hotspur am 25. Spieltag (0:2) als auch im letzten Spiel gegen Newcastle United (0:1) war Mourinho mit den Leistungen des Mittelfeldspielers derart unzufrieden, dass er ihn nach rund einer Stunde vom Feld nahm.

Gegen Huddersfield Town am 26. Spieltag kam er gar nur von der Bank - Youngster Scott McTominay bekam stattdessen den Vorzug. Auf der Pressekonferenz nach der Pleite gegen Newcastle sagte Mourinho auf Nachfrage nur trocken: "Paul ist ein Mittelfeldspieler. Er ist kein Linksaußen, er ist kein Stürmer." Somit wird Pogba auch in den kommenden Spielen in gewohnter Rolle agieren müssen.