Chelsea kämpft sich ins Pokal-Halbfinale

Pedro köpfte den FC Chelsea in die nächste Runde

Als vierter und letzter Klub hat der FC Chelsea den Einzug in das Halbfinale des englischen Fußball-Pokals geschafft. Allerdings mussten die Blues gegen Leicester City eine Extraschicht einlegen.

Nachdem Stürmer Álvaro Morata die Gäste vor 31.792 Zuschauern in der 42. Minute zunächst mit 1:0 in Führung brachte, glich Foxes-Knipser Jamie Vardy in der 76. Minute zum 1:1 aus.

In der anschließenden Verlängerung besorgte ein Kopfball des Spaniers Pedro in der 105. Minute die Entscheidung zu Gunsten der Mannschaft von Trainer Antonio Conte, die durch den Sieg die einzig verbliebene Chance auf einen Titel in dieser Spielzeit wahrte.

Ebenfalls in der Vorschlussrunde steht der Erstligist FC Southampton. Das Team setzte sich gegen den Drittligisten Wigan Athletic mit 2:0 durch. Der Ex-Bundesligaspieler Pierre-Emile Højbjerg besorgte in der 62. Minute das 1:0, Cédric Soares traf mit dem Schlusspfiff zum 2:0. Im Halbfinale bekommen es die "Saints" mit dem FC Chelsea zu tun.

Im zweiten Halbfinale trifft Manchester United auf die Tottenham Hotspur. Die Spiele der Vorschlussrunde finden am 21. und 22. April im Londoner Wembley Stadion statt.