Doppelschlag von Dele Alli trifft Chelsea ins Mark

Dele Alli (li.) erzielte einen Doppelpack gegen die Blues

Die Tottenham Hotspur haben Tabellenplatz vier gefestigt und im direkten Duell um die Champions-League-Plätze der Premier League im Londoner Derby den FC Chelsea weiter auf Distanz gehalten.

Dank eines Distanz-Traumtors von Christian Erikson (45.) egalisierten die Spurs die 1:0-Chelsea-Führung durch einen Kopfballtreffer von Neuzugang Morata (30.) noch in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang mauserte sich der englische Nationalspieler Dele Alli zum Matchwinner an der Stamford Bridge: Nach feiner Vorarbeit von Eric Dier erzielte der Youngster zunächst die Führung für die Gäste (62.). Nur vier Minuten später staubte Alli nach einem Flügellauf und Abschluss vom ehemaligen Leverkusener Heung-min Son zum 3:1 Endstand ab.

Mit dem Sieg bei den Blues erreichte Tottenham am Sonntagabend Historisches: Erstmals seit Bestehen der Premier League gelang es den Spurs an der Stamford Bridge drei Punkte einzufahren.

Bei Chelsea stand Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf und spielte durch. Für Coach Antonio Conte wird die Luft nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen immer dünner. Nachdem die Qualifikation für die Champions League in weite Ferne gerückt ist, müssen die Blues aufpassen, nicht auch noch Platz fünf an den wiedererstarkten Stadtrivalen Arsenal zu verlieren. Die Gunners bezwangen dank eines Doppelpacks von Pierre-Emerick Aubameyang am Sonntag Stoke City mit 3:0.