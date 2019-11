Noveski und der kurioseste "Hattrick" aller Zeiten

unknown

Unglaublich: Noveski schnürt gegen Frankfurt innerhalb von zweieinhalb Minuten einen Eigentor-Doppelpack

Beim 1. FSV Mainz 05 ist er längst Kult, dem Rest der Fußball-Bundesliga bleibt er vor allem nach seinem Doppelpack ins eigene Tor in ewiger Erinnerung: Nikolce Noveski.

Am Dienstag jährt es sich zum 14. Mal, dass der Mazedonier im Spiel gegen die Frankfurter Eintracht im altehrwürdigen Bruchwegstadion innerhalb von 132 Sekunden zweimal ins eigene Tor trifft und später im zweiten Durchgang noch selbst für den 1:2-Anschlusstreffer sorgt.

Zwei Eigentore in einer Partie – dieses zweifelhafte Kunststück hat in so kurzer Zeit vor und nach ihm nie wieder jemand hinbekommen. Noveski berichtete selbst über sein Riesenmalheur im Auswärtsspiel bei der SGE: "Ich dachte nur: Wärst du doch heute besser im Bett geblieben. Ich wünsche es keinem Spieler, zwei Eigentore zu machen. Da bricht eine Welt zusammen."

Über das spätere Anschlusstor flachste der damals 26-Jährige süffisant: "Immerhin war's mein erster Hattrick!" Die Partie am 13. Spieltag 2005/2006 endet letztlich übrigens noch 2:2.

Sechs Eigentore für Mainz - Ligarekord!

Dem Ansehen und der Reputation Nikolce Noveskis hat der schmerzliche Dreierpack übrigens nicht geschadet: Der Innenverteidiger spielte noch neun weitere Saisons für Mainz 05 in der 1. und 2. Bundesliga, die meisten davon als Mannschaftskapitän.

In seiner Bundesligakarriere traf er insgesamt noch vier weitere Male ins eigene Tor und hält damit gemeinsam mit HSV-Ikone Manfred Kaltz den ewigen Rekord.

Noveski spielte noch bis zum Sommer 2015 für die Rheinhessen, ehe er im September dieses Jahres mit einem großen Abschiedsspiel in die Sportrente geschickt wurde.