Forsberg fehlt Schwedens Nationalmannschaft

Die Schweden müssen ohne Emil Forsberg auskommen

Offensivstar Emil Forsberg vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht der schwedischen Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele nicht zur Verfügung.

Der 26-Jährige klagte über Leistenbeschwerden und hat das Team nach der Zusammenkunft in Stockholm bereits wieder verlassen. Das teilte der schwedische Verband mit.

Forsberg verpasst damit den Test in Österreich am Donnerstag und das Spiel der Nations League am Montag gegen die Türkei.