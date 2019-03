CONMEBOL lehnt Mega-Turnier 2020 in den USA ab

Alejandro Dominguez lehnt den US-Vorschlag ab

Die südamerikanische Fußball-Konföderation CONMEBOL hat sich gegen ein gemeinsames Turnier mit den Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik CONCACAF, das 2020 in den USA stattfinden soll, ausgesprochen. Zuvor hatte es einen entsprechenden US-Vorschlag gegeben.

In einem Brief werden dafür logistische Gründe genannt, zudem sei der geplante Wettbewerb noch nicht von der FIFA genehmigt. CONMEBOL-Chef Alejandro Dominguez wies in dem Schreiben auch darauf hin, dass der Verband erst im Januar eine Einladung zur Copa América ausgeschlagen habe.