Bericht: Premier-League-Duo hat Terzic im Visier

IMAGO/David Inderlied

Edin Terzic steht noch bis 2025 beim BVB unter Vertrag

Auch wenn man in der deutschen Fußball-Bundesliga mit Platz fünf derzeit hinter den eigene Erwartungen zurückliegt, hat der Einzug ins Halbfinale der Champions League alle kritischen Stimmen an Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund zum Erliegen gebracht. Mehr noch, dem BVB-Coach sollen Offerten eines Premier-League-Duos ins Haus stehen.

BVB-Trainer Edin Terzic hat das Interesse der englischen Erstligisten Manchester United und West Ham United geweckt. Das berichtet "TEAMtalk" exklusiv. Beide Teams sollen in Betracht ziehen, sich im Sommer von ihren aktuellen Übungsleitern Erik ten Hag (Manchester United) und David Moyes (West Ham United) zu trennen und in diesem Zuge ein Auge auf Terzic geworfen haben, heißt es.

Vor allem in Reihen der "Hammers" soll Terzic Bewunderer haben, zumal er bei den Londonern kein Unbekannter ist: Von 2015 bis 2017 agierte der 41-Jährige unter Slaven Bilic als Co-Trainer in der englischen Hauptstadt.

Bei Manchester United sind die Zweifel an ten Hag derweil kaum noch von der Hand zu weisen. Sportlich läuft es am Old Trafford seit Jahren nicht mehr reibungslos, zudem geriet ten Hag in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Spielern aneinander. Cristiano Ronaldo schickte er unter Misstönen in die Wüste, BVB-Leihgabe Jadon Sancho hat unter dem Niederländer nach einem Zwist ebenfalls keine Zukunft mehr.

BVB-Coach Terzic soll sogar beim FC Barcelona Thema gewesen sein

Bei ManUnited soll man vor allem davon überzeugt sein, dass Terzic der richtige Mann ist, um junge Talente weiter zu fördern und dem strauchelnden Riesen so wieder neues Leben einzuhauchen.

Damit aber nicht genug: Der Bericht deckt obendrein auf, dass Terzic auch beim FC Barcelona als Option auf die Nachfolge von Xavi galt. Letzterer vollzog unlängst jedoch eine Kehrtwende und nahm von seinem vor Monaten verkündeten Abschied im Sommer wieder Abstand.

Das letzte Wort hat allerdings erst einmal der BVB. Terzics Vertrag bei den Schwarzgelben endet erst im Sommer 2025, die Borussen müssten einem Wechsel somit zustimmen und dürften eine nicht geringe Ablöse aufrufen.