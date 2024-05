Abgang fix? Zwei Klubs wollen BVB-Verteidiger

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Antonios Papadopoulos (2.v.r.) wird den BVB verlassen

Die Wege von Borussia Dortmund und Antonios Papadopoulos werden sich im Sommer voraussichtlich trennen. Zwei Klubs beschäftigen sich offenbar konkret mit dem Innenverteidiger, dessen Vertrag beim BVB ausläuft.

Laut "Sky" handelt es sich dabei um den griechischen Renommierklub Panathinaikos sowie PEC Zwolle aus der niederländischen Eredivisie. Beide Vereine sollen bereits ihr Interesse an Papadopoulos hinterlegt haben. Es gebe aber noch keine konkreten Vereinbarungen über einen Wechsel, heißt es.

Beim BVB soll Papadopoulos keine Zukunft über sein Vertragsende hinaus haben. Er werde den Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga "definitiv" verlassen, schrieb "Sky".

Papadopoulos war 2021 vom Halleschen FC in die Dortmunder U23 gewechselt, fungierte zuletzt allerdings auch als Innenverteidiger Nummer vier im Profi-Kader.

Beim 5:1-Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende schonte Trainer Edin Terzic zahlreiche Stammkräfte und beorderte ihn in die Startelf. Acht Pflichtspiele mit insgesamt 241 Minuten Einsatzzeit für die erste Mannschaft des BVB stehen insgesamt in Papadopoulos' Vita.

BVB legt Wechsel-Veto im Winter ein

Schon im Winter gab es Gerüchte um einen Wechsel des 24-Jährigen. Konkrete Angebote soll es zwar gegeben haben, berichteten damals die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten". Demnach wollte der BVB den gebürtigen Stuttgarter aber nicht ziehen lassen und legte ein Transfer-Veto ein.

Hintergrund soll der Abgang von Hendry Blank gewesen sein. Der Youngster schloss sich RB Salzburg an. Rund sieben Millionen Euro soll der BVB für den Deal kassiert haben. Laut den "Ruhr Nachrichten" wollte der BVB nach dem Blank-Transfer keinen weiteren Innenverteidiger abgeben.

Bereits damals gab es Gerüchte, Panathinaikos sowie Liga-Rivale Olympiakos Piräus hätten Papadopoulos im Blick. Auch Interessenten aus der zweiten englischen Liga sollen angeklopft haben.