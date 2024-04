FC Bayern mit Chancen? Kehrtwende bei Frenkie de Jong

IMAGO/Daisuke Nakashima

Frenkie de Jong soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Frenkie de Jong vom FC Barcelona wird seit einigen Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Während der Niederländer einen Barca-Abschied bislang strikt ablehnte, könnte es nun eine Kehrtwende geben.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, steht de Jong einem Wechsel im Sommer mittlerweile offen gegenüber. Demnach hat Mittelfeldspieler Bereitschaft signalisiert, nach der Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Das könnte den FC Bayern auf den Plan rufen. Der deutsche Rekordmeister wird schon länger als potenzieller neuer Arbeitgeber von de Jong gehandelt.

Laut "Sky" könnte allerdings sein Gehalt zum Knackpunkt werden. Dieses soll Berichten zufolge bei knapp 20 Millionen Euro liegen - netto.

Nichtsdestotrotz soll der FC Bayern die Situation de Jongs genau beobachten. Schon vor seinem 86 Millionen Euro schweren Wechsel von Ajax Amsterdam zu Barca im Sommer 2019 galt der heute 26-Jährige als Transfer-Kandidat in München.

Die Verantwortlichen des FC Bayern sollen den Mittelfeld-Strategen nie aus den Augen verloren haben. Immer noch gebe es eine große Wertschätzung für ihn an der Säbener Straße, heißt es. "Sky" zufolge sei das Thema derzeit aber noch nicht heiß, zumal Barca auch eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro für de Jong, dessen Vertrag noch bis 2026 datiert ist, fordern soll.

De Jong von Gerüchten genervt

Zuletzt hatte de Jong einen Abschied vom FC Barcelona noch vehement ausgeschlossen.

"In letzter Zeit war ich genervt und verärgert über das, was die Presse berichtet hat. Schämt ihr euch nicht für das, was ihr veröffentlicht? Ich bin sehr glücklich bei Barça, dem Verein meiner Träume. Ich hoffe, dass ich hier noch viele Jahre weitermachen kann", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Neben dem FC Bayern gelten auch Manchester City und Manchester United als interessiert.