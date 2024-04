Offiziell! Ekitike bleibt bei Eintracht Frankfurt

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Hugo Ekitike bleibt Eintracht Frankfurt treu

Auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters sicherte sich Eintracht Frankfurt die Dienste von Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain. Der 21-jährige Angreifer wechselte auf Leihbasis an den Main - nun steht fest: Der Franzose bleibt den Hessen noch lange erhalten.

Hugo Ekitike bleibt Eintracht Frankfurt auch über den Sommer 2024 hinaus treu. Das bestätigte der Klub am Freitag. Die SGE aktivierte eine bei der Leihe vereinbarte Kaufoption, die den Youngster bis 2029 an den Verein bindet.

"Hugo hat in seinen bisherigen Einsätzen angedeutet, welche Qualität in ihm steckt. Wir sind von seinem großen Potenzial fest überzeugt und freuen uns darauf, ihn über die aktuelle Saison hinaus im Eintracht-Trikot zu sehen", erklärte Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche auf "profis.eintracht.de" bei der Bekanntgabe der Entscheidung.

Besagtes "Potenzial" konnte Ekitike bislang allerdings noch nicht in viel Zählbares ummünzen. In zwölf Einsätzen für die Eintracht erzielte der Stürmer bislang einen Treffer und bereitete ein Tor vor.

Was zahlt Eintracht Frankfurt für Ekitike?

Seine beste Saison hatte das Talent 2021/22 in Reihen von Stade Reims. Elf Treffer in 26 Pflichtspielen veranlassten Paris Saint-Germain dazu, im Sommer 2023 beinahe 30 Millionen Euro für Ekitike auf den Tisch zu blättern. In der Stadt der Liebe blieb der französische Juniorennationalspieler allerdings meist außen vor. Im Winter folgte daher der Schritt nach Frankfurt, der sich auszuzahlen scheint.

Unklar ist derweil, wie hoch die Ablöse ist, die Frankfurt nach Paris überweist. Der "kicker" berichtete bei der Verkündung der Leihe von 20 Millionen Euro, die bei einer festen Verpflichtung fällig würden. Das Fachmagazin schrieb damals zudem davon, dass nicht klar sei, ob eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht, die unter bestimmten Umständen gültig wird, vereinbart wurde.

"Sky" wiederum will erfahren haben, dass rund 16 Millionen Euro von der Eintracht gezahlt wurden.