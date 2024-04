Köln am Abgrund: "Scheißegal-Stimmung" als letzte Chance

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Timo Schultz will den 1. FC Köln retten

Der taumelnde 1. FC Köln greift in Mainz nach dem letzten Strohhalm. Helfen soll eine "Scheißegal-Stimmung".

Es brodelt beim 1. FC Köln, und der Vulkan könnte jeden Moment ausbrechen. Wie angespannt die Lage ist, zeigt ein skurriler Vorfall im Training am Donnerstag: Ein pausenlos schimpfender Fan ("Kindergarten!") wurde von Co-Trainer Kevin McKenna auf den Rasen geholt, wo er den sichtlich irritierten Profis kurz die Meinung geigen durfte. Erst dann ging die Vorbereitung auf das Alles-oder-nichts-Spiel in Mainz weiter.

Die Aktion passte zu der "Scheißegal-Stimmung", die in Köln seit dem erschreckend schwachen Auftritt gegen Darmstadt 98 (0:2) herrscht und zu einer Art Motto für den finalen Kampf um den Klassenerhalt geworden ist.

Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Platz 16, am Sonntag (17:30 Uhr) hilft beim direkten Konkurrenten nur ein Sieg. "Letztendlich können wir jetzt eine Scheißegal-Mentalität an den Tag legen", sagte Trainer Timo Schultz.

Ein Wortwahl, die schnell die Runde machte. "Wir haben jetzt die Scheißegal-Einstellung. Wir müssen jetzt", sagte auch Angreifer Mark Uth: "Wir müssen die Bälle fordern, wir müssen mehr Härte in den Zweikämpfen zeigen." Gelingt das nicht, ist der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte - alle innerhalb von nur 26 Jahren - kaum noch zu verhindern.

Daum rechnet mit Abstieg des 1. FC Köln

Noch aber glimmt das Fünkchen Hoffnung. "Es sind noch genug Punkte im Sack, um eine Mannschaft vor uns einzuholen", sagt Schultz: "Aber dafür brauchen wir eine andere Leistung, sonst brauchen wir nicht anfangen, Punkte zu zählen." Eine weitere gute Nachricht: Auch bei einer Niederlage würde der Abstieg noch nicht feststehen.

Was Köln jetzt braucht, ist eine Aufbruchstimmung wie beim Gegner aus Mainz, der unter Trainer Bo Henriksen zuletzt elf Punkte in fünf Spielen sammelte - nur Leipzig und Leverkusen holten in diesem Zeitraum mehr. Noch Mitte März lag der FC zwei Punkte vor den Mainzern.

Henriksen will aber noch nicht zu früh jubeln. Das Duell mit Köln sei "das nächste Finale", so der Däne: "Wir müssen weiter jagen." Dabei sei ihm die Favoritenrolle seines Teams "egal".

Ein Remis würde am Sonntag nur Mainz helfen, für Köln zählt nur die volle Punktzahl. Das Problem: In 15 Auswärtsspielen gab es bislang nur einen Sieg - ein 1:0 in Darmstadt Anfang Dezember. "Wir müssen von Anfang an voll da sein", sagte Uth und rechnete vor: "Wir haben nur noch diese eine Chance."

Eine Chance, an die manch einer in Köln schon nicht mehr glaubt. "So traurig es klingt, ich gehe davon aus, dass der FC leider direkt absteigt", sagte Ex-Trainer Christoph Daum dem "11Freunde"-Magazin. Sein Urteil: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Klub den rettenden Strohhalm Relegation noch ergreifen will."