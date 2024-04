Bericht: RB-Star "hegt Wechselgedanken"

IMAGO/Roger Petzsche

Mohamed Simakan (l.) spielt seit 2021 für RB Leipzig

Mohamed Simakan besitzt bei RB Leipzig noch einen langfristigen Vertrag bis 2027, soll zudem eine festgeschriebene Ablösesumme von satten 70 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier stehen haben. Dennoch tauchte die Personalie zuletzt immer wieder auf, wenn es um mögliche Sommer-Abgänge bei den Roten Bullen geht.

Vor einigen Wochen wurde in einem "Sky"-Bericht enthüllt, dass RB Leipzig grundsätzlich zwar entspannt ist in der Causa Mohamed Simakan, der Abwehrspieler den Klub aber für festgeschriebene 70 Millionen Euro im Sommer verlassen kann.

Laut "kicker"-Informationen ist für den 23-Jährigen selbst aber überhaupt nicht klar, dass es tatsächlich und definitiv ab dem Sommer bei den Roten Bullen weitergeht, für die er bereits in seiner dritten Saison aufläuft.

Wie das Fachmagazin vermeldet, soll der Berater des Defensivspielers derzeit "intensiv den Markt sondieren", um mögliche Wechseloptionen auszuloten. Der gebürtige Marseiller selbst soll durchaus Wechselgedanken hegen, heißt es weiter.

Über mangelnde Einsatzzeiten unter Cheftrainer Marco Rose kann sich der Franzose, der im Sommer 2021 von RC Strasbourg zu den Sachsen wechselte, eigentlich nicht beschweren.

Schröder soll erneuten Transfer-Überschuss für RB Leipzig erzielen

In der laufenden Saison war er bei RB Leipzig eine feste Größe, lief in 29 der 30 Bundesliga-Partien auf, 21 mal davon von Beginn an. Lediglich einmal am 20. Spieltag fehlte Simakan gelbgesperrt.

Für den derzeit Tabellenvierten der Bundesliga hat er insgesamt im laufenden Spieljahr wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspiele bestritten und dabei zwei Tore erzielt.

Ob Simakan im Sommer tatsächlich ein ernsthafter Verkaufskandidat für RB werden könnte, ist noch vollkommen offen. Klar ist lediglich, dass die sportliche Leitung um Rouven Schröder auch im Transfersommer 2024 wieder einen Überschuss zu erzielen hat.