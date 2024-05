Hier läuft Stuttgart gegen Bayern im TV

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Im Hinspiel hatte der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart die Oberhand

Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga: Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag (15:30 Uhr) den FC Bayern. Während die Schwaben noch auf die Vizemeisterschaft hoffen, wollen sich die Münchner bestmöglich auf das Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid vorbereiten. Wo läuft die Begegnung des 32. Spieltags im TV und Stream?

Generalprobe für den FC Bayern vor dem so wichtigen Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid. Der Tabellenzweite der Bundesliga muss am Samstag beim VfB Stuttgart bestehen, kann dabei allerdings auf eine beeindruckende Serie bauen.

Seit neun Liga-Spielen ist der deutsche Rekordmeister gegen die Stuttgarter ungeschlagen, seit der Saison 2018/19 sprangen gar sieben Siege heraus. Auch das Torverhältnis zeigt, wie wenig der VfB in den letzten Jahren gegen den FC Bayern ausrichten konnte: 28:7 Treffer für die Münchner sprechen eine eindeutige Sprache.

In bitterer Erinnerung werden die Fans des VfB Stuttgart noch das Hinspiel haben. In München verlor die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß Mitte Dezember 2023 mit 0:3 (0:1) - trotz spielerischer Überlegenheit. Doch zwei Tore von Harry Kane und ein Kopfball von Min-jae Kim hatten dem Team von Thomas Tuchel die drei Punkte beschert. Kann sich der VfB Stuttgart nun revanchieren und nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder gewinnen?

Hier wird VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im TV und Stream gezeigt