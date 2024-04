Vor Real-Kracher: Musiala adelt Kumpel Bellingham

IMAGO/Moritz Mueller

Jamal Musiala trifft mit seinem FC Bayern auf Real Madrid

Jude Bellingham und Jamals Musiala kennen sich bereits seit Teenager-Zeiten: Einst kickten sie gemeinsam in den englischen Junioren-Nationalmannschaften, feierten dort von der U15- bis zur U21-Auswahl erste gemeinsame Erfolge. Die Wege der beiden Stars haben sich längst getrennt, der Respekt füreinander ist aber bis heute ungebrochen.

Während der Deutsch-Brite Jamal Musiala vor vier Jahren den Weg zum FC Bayern einschlug und sich beim deutschen Rekordmeister zum neuen Superstar entwickelte, entschied sich Jude Bellingham anders.

Als 16-Jähriger kam er 2020 zu Borussia Dortmund, wurde schon in jungen Jahren zum Führungsspieler beim BVB. Im letzten Jahr folgte dann der 103-Millionen-Euro-Transfer zu Real Madrid, wo seine Leistungen explodierten.

Bellingham spielte für die Königlichen bis dato 33 Mal in der spanischen Meisterschaft und Champions League, erzielte dabei überragende 21 Tore. Seine Debüt-Saison im Real-Trikot begeistert auch seinen alten Zimmernachbarn Jamal Musiala, wie dieser in der "Sport Bild" bestätigte.

Musiala voller Vorfreude auf das CL-Duell mit Real Madrid

"Natürlich ist sein Start bei Real Madrid kein normaler Start. Ein neuer Spieler im Team in einem anderen Land muss sich normalerweise erst mal etwas eingewöhnen, aber es hat mich nicht allzu sehr überrascht, dass es bei Jude anders war, ich kenne Judes Mentalität", so der deutsche Nationalspieler über den ehemaligen Dortmunder.

In der kommenden Woche treffen die beiden erstmals seit Bellinghams Wechsel in die spanische LaLiga wieder aufeinander. Ein Duell, welches bei Musiala bereits große Vorfreude erzeugt: "Ich freue mich sehr auf das Spiel gegen Real Madrid und auf das legendäre Bernabéu. Hier treffen zwei der besten Mannschaften Europas aufeinander, das sind große Spiele."

Der gebürtige Stuttgarter führte über die gemeinsame Vergangenheit mit Jude Bellingham weiter aus: "Jude und ich waren viele Jahre room mates (Zimmerkollegen, Anm. d. Red.) bei den Young Lions (Englische Juniorennationalmannschaft), haben einige Spiele zusammengespielt – und wir sind seitdem gute Freunde. Ich freue mich, dass es so gut läuft für ihn. Er ist sehr selbstbewusst und scheut keine großen Herausforderungen."

Am 30. April wird die Freundschaft auf die Probe gestellt, wenn es in Madrid zum ersten Halbfinal-Duell zwischen Real und den Bayern in der Königsklasse kommt.