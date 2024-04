"Kein Geheimnis": Liverpool findet Klopp-Nachfolger

IMAGO/Andre Weening

Arne Slot wird wohl der neue Trainer des FC Liverpool

Der englische Spitzenklub FC Liverpool hat nach langer Suche einen Nachfolger für den zum Saisonende aus dem Amt scheidenden Jürgen Klopp gefunden. Am Ende fiel die Wahl der Reds auf Feyenoord-Coach Arne Slot, der am Donnerstag ganz offen seinen Wunsch nach einem Wechsel kommunizierte.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich zu Liverpool möchte. Die Klubs sind in Verhandlungen und wir müssen jetzt warten, bis eine Vereinbarung getroffen wurde. Aber ich bin mir sicher, dass es dazu kommen wird", sagte Slot am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Gegenüber "ESPN" bekräftigte der Niederländer seinen Wechselwunsch anschließend noch einmal. "Man sitzt im Warteraum und wartet drauf, was bei den Verhandlungen herauskommt. Für mich ist aber klar, dass ich nach Liverpool will", sagte er.

Slot auch beim FC Bayern gehandelt

Dass der 45-Jährige am Ende (wohl) das Erbe von Jürgen Klopp an der Anfield Road antreten wird, kommt für viele unerwartet. Slots Name wurde in diesem Jahr zwar mit einigen Klubs in Verbindung gebracht, fiel im Zusammenhang mit dem FC Liverpool aber eher selten. Deutlich intensiver wurde er beim FC Bayern gehandelt, wo er Anfang März zum ersten Mal als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel ins Spiel gebracht wurde.

Beim FC Liverpool muss Feyernoords Erfolgscoach das größt- und wohl auch schwerstmögliche Erbe antreten. Die Fußstapfen von Klublegende Jürgen Klopp zu füllen, wird auf ganz vielen Ebenen eine kaum zu meisternde Herausforderung.

Dazu wird sich Slot auch mit einem möglichen Umbau der Liverpooler Mannschaft beschäftigen müssen. Einige bekannte Namen könnten den Verein im Sommer verlassen, allen voran Mo Salah, der mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird. Auch im Mittelfeld steht womöglich ein personeller Umbruch bei den Reds auf dem Programm.