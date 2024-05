Medien: FC Bayern führt Gespräche über Peretz-Abschied

IMAGO/Ulrich Wagner

Verlässt Daniel Peretz den FC Bayern?

Im Sommer 2023 zahlte der FC Bayern rund fünf Millionen Euro an Maccabi Tel Aviv und sicherte sich so die Dienste von Keeper Daniel Peretz. Mehr als ein Einsatz in der 1. Runde des DFB-Pokals steht bislang allerdings nicht zu Buche, zuletzt schaffte der 23-jährige Israeli nicht einmal regelmäßig den Sprung in den Spieltagskader. Abhilfe soll angeblich eine Leihe verschaffen.

Der FC Bayern soll mit dem belgischen Erstligisten RSC Anderlecht über eine Leihe von Daniel Peretz verhandeln. Das berichtetet der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri exklusiv.

Demnach haben bereits "einige Treffen" zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und dem Zweitplatzierten der belgischen Liga stattgefunden haben. Peretz sei sehr angetan von der Idee, sich Anderlecht anzuschließen.

In München will man den Zugriff auf den 23-Jährigen allerdings wohl nicht ganz verlieren. Bei der Leihe sei eine Kaufoption explizit nicht Teil der Verhandlungen, so Tavolieri auf dem Kurznachrichtendienst "X".

FC Bayern auf der Torwartposition gut aufgestellt

In Anderlecht ist der derzeit verletzte dänische Ex-Nationalspieler Kasper Schmeichel die Nummer eins im Tor. Der Vertrag des 37-Jährigen endet im Sommer, kann per Option allerdings verlängert werden.

Die Chancen auf Einsätze dürften für Peretz in Belgien so oder so besser sein, als beim FC Bayern, der die Verträge mit Torwart-Platzhirsch Manuel Neuer und dessen etatmäßigen Vertreter Sven Ulreich in dieser Saison noch einmal bis 2025 verlängert hat.

Mit dem 27-jährigen Alexander Nübel haben die Münchner zudem einen starken Schlussmann in der Hinterhand. Der gebürtige Paderborner wurde unlängst für eine weitere Saison an den VfB Stuttgart verliehen, in diesem Zuge wurde sein Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings bis Ende Juni 2029 verlängert. Ein klares Zeichen.