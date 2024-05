Nächster Verletzungs-Schock beim FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Raphael Guerreiro (M.) wird dem FC Bayern erneut fehlen

Der FC Bayern hat nicht nur das Bundesliga-Topspiel gegen Verfolger VfB Stuttgart mit 1:3 verloren und somit die Generalprobe vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid in den Sand gesetzt. Bitter für die Münchner zudem, dass sich einer weiterer wichtiger Spieler verletzte - und nun womöglich ausfällt.

Raphael Guerreiro wird nach Angaben seines Trainers Thomas Tuchel "sehr wahrscheinlich" am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr) nicht mitwirken können, wenn der FC Bayern bei Real Madrid um den Einzug ins Finale der Champions League kämpft.

Der Linksverteidiger war beim Auswärtsspiel in Stuttgart schon nach 17 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er sich am linken Bein verletzte. "Dem geht es gar nicht gut, der läuft auf Krücken", so Tuchel bei "Sky" nach dem Spiel: "Es ist verhext."

Der wahrscheinliche Ausfall des Portugiesen sei "bitter, bitter, bitter für uns", schob der scheidende Bayern-Coach hinterher.

Für den 30 Jahre alten Guerreiro ist es die bereits vierte Verletzung in dieser Saison. Zu Saisonbeginn fehlte er aufgrund eines Muskelbündelrisses, eine wohl zu frühe Rückkehr führte anschließend zu einer weiteren Muskelverletzung. In der Rückrunde hatte der 65-fache Nationalspieler zudem das Duell gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund (0:2) verpasst, erneut war ein Muskelfaserriss der Grund.

Sorgen auch um weiteren Bayern-Verteidiger

Die Sorgen bei Thomas Tuchel wurden in Stuttgart zudem verstärkt, da sich auch noch Abwehrspieler Eric Dier am Kopf verletzte. Der Engländer wurde zur Halbzeit ausgewechselt, er war mit Serhou Guirassy zusammengeprallt und musste getackert werden.

"Bei Eric ging die Wunde auf. Er hatte auch ein bisschen ein Ziehen im Oberschenkel. Da wollten wir kein Risiko eingehen", informierte der Cheftrainer des FC Bayern.

Immerhin: Matthijs de Ligt soll laut Tuchel nach seiner Innenbandverletzung am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren. "Dann werden wir sehen, wie die Reaktion ist."