Neuer Trainer-Kandidat für den FC Bayern?

IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse

Massimiliano Allegri (r.): Ein Mann für den FC Bayern?

Der FC Bayern befindet sich bekanntermaßen weiterhin auf Trainer-Suche. Rückt nun ein neuer Kandidat aus Italien in den Münchner Fokus?

"Sport1"-Reporter Stefan Kumberger bringt zumindest Massimiliano Allegri beim FC Bayern ins Spiel. Der 56-Jährige wurde am Freitag bei Juventus Turin entlassen und ist somit neu auf dem Markt.

Kumberger zufolge gibt es aktuell "noch keine wirklichen Informationen darüber", ob Allegri an der Säbener Straße tatsächlich zum Thema wird. Der Journalist verweist gleichzeitig auf die ausgezeichneten Kontakte von Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nach Italien.

Trainer-Suche des FC Bayern geht weiter

Fest steht: Der FC Bayern muss wieder zum Hörer greifen. Die in Erwägung gezogene Kehrtwende bei Thomas Tuchel kommt nicht zustande. Der 50-Jährige bestätigte am Freitagmittag seinen Abschied am Saisonende.

"Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße. Es bleibt bei der Vereinbarung vom Februar. Es gab nochmal Gespräche, aber wir haben keine Einigung gefunden für eine weitere Zusammenarbeit. Deshalb bleibt es bei der Entscheidung vom Februar", sagte Tuchel auf der PK vor dem 34. Bundesliga-Spieltag.

Der Coach hatte sich mit dem FC Bayern bereits im Februar auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit verständigt. Die Münchner befinden sich seitdem auf Trainer-Suche. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (deutsche Nationalmannschaft) und Ralf Rangnick (österreichische Nationalmannschaft) entschieden sich allesamt für einen Verbleib bei ihren aktuellen Arbeitgebern.

Noch steigt an der Säbener Straße also kein weißer Rauch auf. Wer im Sommer auf Tuchel folgt, ist derzeit völlig unklar.

Der FC Bayern ist in dieser Saison erstmals seit 2011/12 ohne Titelgewinn geblieben. In den kommenden Wochen könnte es nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch innerhalb des Kaders zu einem personellen Umbruch kommen.