Geht der FC Bayern bei Ouédraogo doch leer aus?

IMAGO/Steinbrenner

Der FC Bayern ist an Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 dran

Zuletzt sickerte durch, dass der FC Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Assan Ouédraogo steht. Doch nun könnte sich im Poker um das Mittelfeld-Juwel des FC Schalke 04 eine Kehrtwende anbahnen, weil die Münchner den Transfer nicht finalisieren. Das ruft offenbar Interessenten aus der Premier League auf den Plan.

Eigentlich schien alles klar: Laut "Sportbuzzer" fehlte für einen Wechsel von Assan Ouédraogo zum FC Bayern nur noch die Unterschrift des Spielers. Von Seiten des deutschen Rekordmeisters sei alles klar, auch der FC Schalke 04 habe dem Transfer bereits zugestimmt, hieß es in dem Bericht weiter.

Doch eine Bestätigung des Transfers des 18-Jährigen lässt weiterhin auf sich warten. Droht den Münchnern nun, dass ihnen die sicher geglaubte Verpflichtung doch noch durch die Lappen geht? Das zumindest deutete "Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg in "Transfer-Update - die Show" an.

"Wenn die Bayern, das ist mein Gefühl, jetzt in den nächsten 2-3 Tagen nicht in die Puschen kommen, dann glaube ich, droht tatsächlich ein Wechsel möglicherweise nach England", so der bestens vernetzte Sportjournalist. Aus der Premier League sollen Top-Klubs wie der FC Liverpool und Manchester United Interessen zeigen.

Verlässt Ouédraogo den FC Schalke 04 zum FC Bayern?

Dem FC Schalke 04 sind bei Ouédraogo derweil die Hände gebunden. Der bis 2027 datierte Vertrag des Youngsters enthält eine Ausstiegsklausel. Die Höhe dieser Option ist abhängig davon, aus welchem Land der interessierte Klub kommt.

"Bild"-Reporter Christian Falk schreibt in seiner Kolumne für das Online-Portal "Caught Offside", dass Bundesligisten wie der FC Bayern gerade einmal 7,5 Millionen Euro an die klammen Gelsenkirchener überweisen müssten. Ausländische Vereinen kämen hingegen nicht um die Zahlung eines zweistelligen Millionen-Betrages herum, so übereinstimmende Medienberichte.

Sollte Ouédraogo sich für einen Wechsel an die Säbener Straße entscheiden, dann stellt sich laut Falk noch die Frage, ob er ein weiteres Jahr auf Leihbasis für die Schalker spielen wird. Angeblich zieht es der Mittelfeldmann vor, mit den Stars der Münchner an der Isar zu trainieren. Dafür würde er wohl auch eine geringere Spielzeit in Kauf nehmen.

Der FC Schalke 04 hingegen machte zuletzt offenbar mehrfach deutlich, dass sie das Talent gerne noch ein Jahr im Ruhrpott sehen möchten. Gespräche mit der Spielerseite darüber soll es jedoch aktuell keine geben.