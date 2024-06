Fester Sancho-Wechsel zum BVB? Insider wird deutlich

IMAGO/Domenic Aquilina

Jadon Sancho blühte beim BVB in der Rückrunde auf

Seine ins Stottern geratene Karriere bringt Jadon Sancho aktuell beim BVB wieder in den Gang. Im Sommer jedoch endet die Leihe des Flügelflitzers, der dann zumindest vorerst zu Manchester United zurückkehren wird. Eine feste Verpflichtung des Engländers kann sich Borussia Dortmund aber wohl nicht leisten.

Das sagte "Sky"-BVB-Reporter Jesco von Eichmann der englischen Ausgabe des Pay-TV-Senders. "Das ganze Paket ist zu teuer für Borussia Dortmund. Das ist ein Fakt", stellte der Sportjournalist gegenüber "Sky Sports News" klar und ergänzte: "Aber wir wissen nicht, was United über Sancho denkt. Wenn sie ihn verkaufen wollen, dann kann Dortmund den Preis nicht bezahlen."

Ganz ausgeschlossen ist aber wohl nicht, dass der gebürtige Londoner auch in der kommenden Saison das Trikot der Schwarz-Gelben trägt. "Wenn sie ihn allerdings nochmal ein Jahr ausleihen wollen, möglicherweise auch mit einer Kaufoption, dann wäre das eine Option für den BVB", so von Eichmann weiter.

BVB würde Jadon Sancho gerne behalten

Sancho hatte sich bei Manchester United während der Hinrunde mit Trainer Erik ten Hag überworfen, wurde sogar suspendiert. Im Winter erfolgte deshalb eine Leihe zum BVB. Das Geschäft entpuppt sich als voller Erfolg. Der 24-Jährige blüht bei Borussia Dortmund wieder auf. Die Westfalen würden den Linksaußen deshalb gerne langfristig halten.

Wie viel Geld die Red Devils für einen dauerhaften Wechsel des 19-fachen Nationalspieler der Three Lions fordern würden, ist nicht bekannt. Die "Sun" will erfahren haben, dass United für Sancho mindestens 75 Prozent der Summe fordert, die man im Sommer 2021 an den BVB zahlte. Damals flossen 85 Millionen Euro von Manchester nach Dortmund.

Hinzu kommt das üppige Gehalt, das der bei Manchester City ausgebildete Engländer am Old Trafford kassiert. Dieses soll sich der Boulevardzeitung zufolge auf 275.000 Euro pro Woche belaufen, was einem Jahresgehalt von ca. 15 Millionen Euro entspricht. Ein Salär, das in Westfalen kein Spieler bezieht.