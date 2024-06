IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jean-Marie Pfaff sieht die sportliche Führung des FC Bayern vor "einigen offenen Fragen"

Mit der Verpflichtung von Vincent Kompany hat der FC Bayern die monatelange Suche nach einem neuen Cheftrainer beendet. Vereinsikone Jean-Marie Pfaff sieht beim deutschen Rekordmeister dennoch viele offene Fragen, welche die Vereinsführung um Sportvorstand Max Eberl zeitnah beantworten muss.

"Nach der insgesamt enttäuschenden Saison ohne Titel wird es beim FC Bayern einen Umbruch geben, ja auch geben müssen. Kompany wird damit beschäftigt sein, die nicht immer sattelfeste Abwehr zu stabilisieren", urteilte der 70-Jährige in seiner Kolumne für die "Abendzeitung".

Der ehemalige Weltklasse-Keeper sieht in nahezu allen Mannschaftsteilen der Münchnern Klärungsbedarf. In der Abwehr müsse man klären, was mit "Unsicherheitsfaktor" Dayot Upamecano passiert. Auch über Min-Jae Kim, der "nur selten seine Klasse zeigen konnte", müsse diskutiert werden.

FC Bayern: Jean-Marie Pfaff stellt auch Gnabry und Coman in Frage

Ebenso im Mittelfeld, wo nach Ansicht Pfaffs ebenfalls "einige offene Fragen" zu klären seien: "Erliegt Joshua Kimmich dem Werben des FC Barcelona und seines neuen Trainers Hansi Flick und wechselt nach Spanien? Kann Leon Goretzka nach einer für ihn enttäuschenden Spielzeit und der Nichtnominierung für die EM wieder zum Leader in der Zentrale werden?", so der Belgier.

Auch an der Zukunft der immer wieder ausfallenden Serge Gnabry und Kingsley Coman beim FC Bayern äußerte der ehemalige Nationalspieler seine Zweifel. "Ist der oft verletzte Gnabry für den neuen Trainer noch eine Alternative? Und was passiert mit Coman, der auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und im letzten Jahr selten an seine Bestform herankam?", hinterfragte der Landsmann von Kompany.

"Fragen über Fragen für den neuen Trainer und die Verantwortlichen um Max Eberl. Sie müssen und werden sich in den nächsten Tagen mit der Personalplanung beschäftigen und ich bin sicher, dass der FC Bayern zum Saisonauftakt im August eine Mannschaft zusammen haben wird, die in der nächsten Spielzeit wieder ein ernsthafter Kandidat im Meisterschaftsrennen sein wird", gab sich Pfaff dennoch optimistisch.