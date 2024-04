Alonso trotz Xhaka-Ausfall "tranquillo"

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Xabi Alonso ist mit Bayer Leverkusen in dieser Saison noch ungeschlagen

Das erstmalige Fehlen von Chef-Stratege Granit Xhaka? Für Trainer Xabi Alonso bedauerlich, aber kein größeres Problem. "Ich bin tranquillo, ich bin ruhig", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18:30 Uhr).

Das Ende der Super-Serie von 30 Spielen ohne Niederlage fürchtet der Spanier ohne seinen Dauerbrenner jedenfalls nicht.

"Granit hat einen großen Einfluss in der Mannschaft. Er hat mit großer Persönlichkeit gespielt in den letzten Monaten", lobte Alonso am Freitag seinen Mittelfeldmotor, der jedes der bisherigen Spiele der Bundesliga-Saison mitgespielt hatte, wegen seiner fünften Gelben Karte nun aber zuschauen muss. "Ich habe Vertrauen in den Kader, dass wir auch ohne ihn gut spielen können", versicherte Alonso.

Stuttgart, womöglich letzter großer Stolperstein auf dem Weg zur perfekten Saison, bezeichnete der Coach als "eine der besten Mannschaften in Europa in dieser Saison. Sie haben eine klare Idee, einen guten Trainer und spielen sehr attraktiven Fußball." Alonso machte vor dem Duell vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena aber auch deutlich: "Wir sind bereit."