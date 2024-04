"Nicht in der Stimmung": Klopp gibt Titel noch nicht auf

IMAGO

Jürgen Klopp hört beim FC Liverpool auf

Geht die erfolgreiche Ära von Jürgen Klopp beim FC Liverpool ohne weiteren Titel zu Ende? Der Teammanager will die englische Meisterschaft trotz der jüngsten Rückschläge noch nicht abschreiben.

"Ich bin nicht in der Stimmung, aufzugeben oder die weiße Fahne zu hissen. Daher will ich das noch nicht bewerten", sagte Klopp am Freitag.

Der FC Liverpool hatte das Stadtderby gegen den FC Everton am Mittwoch überraschend mit 0:2 verloren. Zwei Spieltage zuvor gab es in der Premier League ein 0:1 gegen Crystal Palace. Die Reds rangieren daher aktuell drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Manchester City hat jedoch noch ein Spiel mehr in der Hinterhand und könnte aus Sicht des FC Liverpool im Fall eines Dreiers auf fünf Punkte wegziehen.

Über die Derby-Niederlage gegen den FC Everton sagte Klopp auf der Pressekonferenz am Freitag: "Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal nach einem Spiel so enttäuscht gewesen zu sein - und ich habe schon viele Spiele verloren."

Gleichzeitig gibt der 56-Jährige das Titelrennen in der Premier League noch nicht auf. "Wir müssen alle vier Spiele gewinnen, und sie müssen zwei verlieren. Ich weiß nicht, wie lange das nicht mehr passiert ist - warum sollte es jetzt passieren? Aber wenn es passieren sollte, wären wir dumm, wenn wir nicht da wären. Wir können noch zwölf Punkte holen, und ich will alle zwölf", forderte Klopp, der mit dem Traditionsklub in den letzten Jahren zahlreiche Erfolge feierte.

FC Liverpool: Arne Slot "ein guter Typ"

Weitere Titelchancen gibt es für den Star-Trainer in seiner letzten Saison an der Anfield Road nicht mehr.

Arne Slot von Feyenoord gilt momentan als Topfavorit auf die Klopp-Nachfolge bei den Reds. "Ich mag die Art, wie sein Team Fußball spielt. Alles, was ich über ihn gehört habe, ist, dass er ein guter Typ ist, ein guter Coach. Wenn er die Lösung ist, bin ich mehr als glücklich", sagte Klopp über seinen möglichen sportlichen Erben beim FC Liverpool.