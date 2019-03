Sturm fordert SKN-Frauen im Cup-Viertelfinale

Wild entschlossene Wölfinnen

Sturm Graz gegen St. Pölten: Im Cup-Viertelfinale treffen am Sonntag die aktuell beiden besten Frauen-Teams aufeinander. Die Steirer peilen dabei vor eigenem Publikum gegen den Bundesliga-Tabellenführer und Cup-Titelverteidiger zum Frühjahrsstart eine Überraschung an. In der Liga setzten sich die Niederösterreicherinnen im August nur knapp 2:1 durch.

Es war die einzige Saisonniederlage von Sturm, während St. Pölten noch makellos unterwegs ist. "Sturm hat uns in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme bereitet", warnte St. Pöltens Sportchefin Liese Brancao.

Die Gastgeberinnen müssen allerdings fix ohne die verletzten Lisa Kolb, Stephanie Kovacs und Anna Malle auskommen, zudem ist der Einsatz von ÖFB-Teamspielerin Yvonne Weilharter fraglich. "Aber wir jammern nicht - und an unserer Ausrichtung ändert sich auch nichts. Wenn alles optimal läuft, können wir St. Pölten ärgern", sagte Sturm-Trainer Christian Lang.

>> ÖFB Ladies Cup, Viertelfinale

apa