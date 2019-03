Real-Legende spricht über "Gewicht" von Toni Kroos

Toni Kroos spielt seit 2014 bei Real Madrid

In den vergangenen Monaten musste der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos bei Real Madrid viel Kritik einstecken. Zu Unrecht, findet eine Vereinslegende der Königlichen.

Im Gespräch mit dem "kicker" äußerte sich Ex-Keeper Francisco "Paco" Buyo, der zwischen 1986 und 1996 in 419 Spielen für Real zwischen den Pfosten stand, zur Rolle des Mittelfeldspielers.

"Er ist ein Spieler mit natürlichem Talent, er spielt so sicher und ist als Regisseur so außerordentlich wie vertrauenswürdig", schwärmte der 61-Jährige, schränkte allerdings ein: "Manchmal versteckt er sich ein wenig, müsste ein wenig mehr aus sich heraus. Aber so ist er eben."

Buyo betonte zudem, "dass die Restauration dieser Mannschaft auch von einer Säule wie ihm (Kroos; Anm.d.Red.) abhängt." Der Deutsche sei "essenziell wichtig" für die Madrilenen.

Kroos war im Zuge der sportlichen Krise bei Real ins Fadenkreuz der Medien geraten. Spanische Zeitungen gaben dem 29-Jährigen eine Mitschuld am Aus in der Champions League gegen Ajax Amsterdam sowie im Pokal gegen den FC Barcelona.

Für Buyo sind die Abgesänge überzogen. "Kroos hat Gewicht im Team, er ist einer der Anführer. [...] Wenn er sprechen muss, spricht er. Und dann wird er auch gehört", stellte der Ex-Profi klar.

Kroos spielt seit 2014 für Real Madrid. In dieser Zeit gewann er mit den Königlichen drei Mal die Champions League sowie 2017 die spanische Meisterschaft.