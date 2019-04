BVB-Legenden fordern LFC-Stars in Hongkong

Karl-Heinz Riedle (l.) trifft erneut auf den FC Liverpool

Die Legenden-Auswahl von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund fordert die Auswahl des FC Liverpool. Das gab der BVB am Donnerstag auf seiner Vereinsseite bekannt. Spielort des denkwürdigen Spiels am 8. Juni (16:00 Uhr) wird das Hong Kong Stadium sein.

Die Reds waren bereits im vergangenen Sommer zu Gast in Dortmund, nun kommt es zu einem Wiedersehen auf neutralem Boden. "Es ist immer etwas Besonderes, alte Freunde wiederzusehen, erst recht natürlich an einem so speziellen Ort wie Hongkong, wo beide Klubs stolz darauf sein können, über die Jahre hinweg von so vielen treuen und begeisterungsfähigen Fans unterstützt zu werden", freute sich Karl-Heinz Riedle, der als aktiver Stürmer sowohl für den BVB als auch für Liverpool auflief.

"Von unserem Spiel gegen die LFC Legends im vergangenen Sommer im Signal Iduna Park in Dortmund wissen wir, dass die Jungs in den roten Trikots nichts von ihrem Siegeswillen eingebüßt haben", blickte Riedle zurück und versprach gleichzeitig, dass die Partie durchaus "Wettkampfcharakter" habe: "Auch diesmal wird es zweifellos ein guter Fight werden, aber genauso sicher bin ich mir, dass wir viele lachende Gesichter während des Spiels und erst recht auch danach erleben werden."

Der mittlerweile als Botschafter für den BVB arbeitende Riedle wird im Juni zusammen mit anderen Dortmunder Legenden, wie Julio Cesar oder Roman Weidenfeller, auflaufen. Auf der Gegenseite warten ebenfalls illustre Namen: Die Reds werden angeführt von Kapitän Robbie Fowler, Jamie Carragher, Luis García oder Steve MacManaman geben sich ebenfalls die Ehre.

"Unser Ziel ist es, unseren Fans in Hongkong und ganz Asien ein unterhaltsames und doch sportlich anspruchsvolles Spiel zu präsentieren", blickte Fowler voraus: "Als inzwischen ehemalige Spieler ist es eine große Ehre für uns, in diesen Spielen mitwirken zu dürfen, vor allem gegen so namhafte Gegner wie Borussia Dortmund. Uns verbindet mit dem BVB eine enge Verbindung und weitreichende Geschichte."