Franzose ersetzt Grindel im FIFA-Council

FIFA-Council: Noel Le Graet ersetzt Reinhard Grindel

Der Franzose Noel Le Graet ersetzt den früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel im FIFA-Council. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) berief den 77-Jährigen zunächst bis zum nächsten UEFA-Kongress im März 2020 in Amsterdam.

Grindel hatte im Zuge seiner "Uhren-Affäre" auch seine internationalen Ämter geräumt, in der UEFA war der 57-Jährige sogar Vizepräsident.

Grindels Nachfolger im UEFA-Exekutivkomitee wird erst in Amsterdam gewählt. Die Entscheidung für den FIFA-Posten war am Tag des Europa-League-Finales in Baku zunächst dringlicher. Im Weltverband nimmt die UEFA fast schon traditionell die Rolle der Opposition ein, momentan gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Im Council, das in der kommenden Woche in Paris zusammenkommt, stehen dem Europa-Verband neun Sitze zu, die nun alle wieder besetzt sind.