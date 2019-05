Kehrtwende! Sergio Ramos bleibt bei Real Madrid

Getty Images

Sergio Ramos steht seit 2005 bei Real Madrid unter Vertrag

Aufregung in Madrid: Nachdem Real am Donnerstag für 17:30 Uhr kurzfristig eine Pressekonferenz mit Kapitän Sergio Ramos einberief, rechneten nicht wenige mit einem vorzeitigen Abschied des Abwehrspielers. Ramos stellte jedoch klar, dass er seine Zukunft weiterhin bei den Königlichen sieht.

Nach den ganzen Meldungen über seinen Abschied aus Madrid wolle er höchstpersönlich Klarheit schaffen, kündigte Sergio Ramos zu Beginn seiner Pressekonferenz an. Er sei ein Madrilene: "Und ich möchte meine Karriere hier beenden", stellte der 33-Jährige unmissverständlich klar.

Er wolle beim Neuanfang mitwirken und sich mit einem Titel von seinem Herzensverein verabschieden. Hätte ihm der Klub die Gelegenheit gegeben, hätte er seinen Vertrag schon längst lebenslang verlängert, sagte Ramos.

"Es gab Dinge, die mich zweifeln ließen"

Allerdings gestand der Abwehrspieler auch, dass er in den vergangenen Tagen in der Tat über einen Abschied nachdachte. "Es gab Dinge, die mich zweifeln ließen, die ich nicht mochte, die mir weh getan haben. Das Beste war es, darüber zu reden", sagte Ramos.

Dass ein möglicher Abschied von Ramos mehr als nur ein Gerücht war, bestätigte auch Real-Boss Florentino Perez. "Er wollte mich sehen, um mir zu sagen, dass er ein sehr gutes Angebot aus China vorliegen hat, der Klub die Ablöse aber nicht bezahlen kann. Dann habe ich ihm gesagt, dass wir ihn nicht gehen lassen", verriet der Klub-Präsident, dass Ramos sehr wohl mit einem Abschied liebäugelte.

Der Kapitän der Königlichen bestätigte dies. Es habe ein Angebot gegeben und er habe sich nicht mehr wohl gefühlt. Aber "ich wollte nie nach China gehen. [...] Wir haben unsere Probleme gestern gelöst und wollen gemeinsam die Zukunft in Madrid gestalten", so der Abwehrspieler.

Ramos bei Real: 606 Spiele, 20 Titel, 230 Karten

Ramos wechselte 2005 vom FC Sevilla zu Real Madrid und gewann in der vergangenen 14 Jahren mit den Königlichen insgesamt 20 Titel. Neben vier Triumphen in der Champions League (2014, 2016, 2017, 2018) gewann der Abwehrspieler mit den Madrilenen auch vier Meisterschaften (2007, 2008, 2012, 2017), holte zwei Mal den nationalen Pokal (2011, 2014), drei Mal den spanischen Supercup (2008, 2012, 2017), drei Mal den UEFA Super Cup (2014, 2016, 2017) und vier Klub-WM-Titel (2014, 2016, 2017, 2018).

In der Primera División lief Ramos seit 2005 419 Mal für Real Madrid auf, insgesamt bringt er es im weißen Trikot auf 606 Pflichtspieleinsätze in allen Wettbewerben. Dabei erzielte der 33-Jährige 84 Tore. In seiner Zeit im Real-Trikot sammelte der stets am Rande des Erlaubten agierende Abwehrspieler zudem 205 Gelbe, 17 Gelb-Rote und acht Rote Karten.

Neben den herausragenden Erfolgen im Trikot des spanischen Rekordmeisters gewann Ramos auch mit der Nationalmannschaft jeden nur erdenklichen Titel. 2008 und 2012 holte der mit der "Furia Roja" jeweils den EM-Titel, 2010 setzten sich Ramos und Co. die WM-Krone auf. Hinzu kommen neun Berufungen in die "FIFA FIFPro Elf des Jahres" sowie acht Berufungen in die "UEFA Mannschaft des Jahres".