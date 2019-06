Wechselt Gianluigi Buffon in die Bundesliga?

Getty Images

Sehen sich Neuer und Gianluigi Buffon bald in der Fußball-Bundesliga wieder?

Ist es der BVB, Gladbach oder Eintracht Frankfurt? Oder hat am Ende sogar der FC Bayern München die Fühler nach Gianluigi Buffon ausgestreckt, der Paris Saint-Germain nach einem Jahr wieder verlässt? Genaueres ist leider nicht bekannt, nur so viel: Die Torhüter-Legende ist offenbar in der Fußball-Bundesliga gefragt.

Laut dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio liegen Buffon Angebote aus aller Welt vor. Demnach kann sich der 41-Jährige seinen neuen Arbeitgeber unter einer Vielzahl von Bewerbern aussuchen.

Während ein finanziell lukrativer Wechsel nach China für den ehemaligen italienischen Nationaltorhüter offenbar nicht infrage kommt, könnte der Weg des Routiniers durchaus in Deutschland weitergehen. Schließlich soll sich unter den Interessenten auch ein Mitglied des deutschen Fußball-Oberhauses befinden. Einen konkreten Vereinsnamen nennt Di Marzio jedoch nicht.

Zuletzt hatte Buffons Agent bestätigt, dass sein Schützling noch mindestens eine Saison dranhängen möchte. "Gigi wird nicht aufhören zu spielen", sagte Silvano Martina am Mittwoch gegenüber einem italienischen Radiosender.

Schon in den letzten Wochen hatte sich Buffons Abschied bei PSG deutlich abgezeichnet. Spätestens als Trainer Thomas Tuchel für die kommende Saison eine Abkehr vom großen Rotationsprinzip im Tor erklärt hatte, standen die Zeichen auf Trennung. Zumal der um 15 Jahre jüngere Franzose Alphonse Areola erst kürzlich seinen Vertrag bis 2023 verlängerte.

Buffon, der nach 17 Jahren bei Juventus Turin in Paris eine neue Herausforderung gesucht hatte, kam beim Hauptstadtklub in 25 Spielen zum Einsatz. Er wurde französischer Meister, doch in Erinnerung bleibt vor allem sein Patzer im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester United bei einem Schuss von Marcus Rashford aus 30 Metern Entfernung.