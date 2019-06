Umdenken bei PSG? Tuchel stimmt Neymar-Verkauf zu

Srdjan Stevanovic, getty

Die Zukunft von Neymar bei PSG ist offenbar ungewiss

Bahnt sich der nächste spektakuläre Deal mit dem FC Barcelona an? Superstar Neymar und der französische Spitzenklub PSG gehen im Sommer getrennte Wege, heißt es in einem spanischen Medienbericht. Der Brasilianer will demnach unbedingt zurück nach Spanien, Thomas Tuchel wolle ihm keine Steine in den Weg legen.

"Scheidung zwischen Neymar und PSG", titelt die katalanische Zeitung "Sport" am Dienstag. Schon im Mai habe Neymar seinen Wunsch geäußert, zur neuen Saison nicht wieder nach Frankreich zurückzukehren. Nun werde ein Abschied in der kommenden Transferperiode immer wahrscheinlicher.

Neymar sei vor allem von der sportlichen Entwicklung beim Hauptstadtklub enttäuscht. In der Champions League verpasste PSG den Titelgewinn deutlich, auch der französische Pokal ging letztlich nicht nach Paris. Zu wenig für die hohen Ansprüche für Klub und Superstar.

Während ein Wechsel bis zuletzt von Seiten der PSG-Bosse vehement ausgeschlossen wurde, soll laut "Sport" mittlerweile ein Umdenken bei Trainer Thomas Tuchel stattgefunden haben. Obgleich dem einstigen BVB-Coach ein gutes Verhältnis zum 27-Jährigen nachgesagt wird, soll er einem Verkauf Neymars nunmehr zustimmen.

Coutinho für Neymar: Tauschen PSG und Barcelona die Stars?

Der Hintergrund: Tuchel will nach den Enttäuschungen der abgelaufenen Saison einen rundum erneuerten Kader mit Spielern, die sich voll und ganz den Zielen den Klubs unterordnen. Da Superstar Neymar in der jüngeren Vergangenheit jedoch zu häufig für Negativschlagzeilen sorgte, sei auch Neymar bei Tuchel nicht mehr unantastbar.

Dem Brasilianer käme diese Haltung nur recht, heißt es weiter. Der Angreifer träume von einer Rückkehr zum FC Barcelona, eben jenem Klub, von dem er für 222 Millionen Euro zu PSG wechselte.

Zwar dürfte sich ein erneuter Transfer dieser Größenordnung als schwierig gestalten, neue Gerüchte könnten allerdings etwas Bewegung bringen. So soll PSG großes Interesse an Barca-Star Coutinho haben. Möglich, dass sich zumindest ein spektakuläres Tauschgeschäft anbahnt.