Marcelo über Angst: "Sogar Ronaldo hatte die Hosen voll"

Juan Manuel Serrano Arce, getty

Marcelo (r.) und Cristiano Ronaldo spielten neun Jahre gemeinsam für Real Madrid

Marcelo gehört zu den meistdekoriertesten Fußballern dieser Zeit. Der Verteidiger gewann mit Real Madrid unter anderem vier Mal die Champions League, vier spanische Meistertitel und zwei Mal die Copa del Rey.

Trotzdem plagen den brasilianischen Routinier vor großen Spielen die Angst und der enorme Druck, der auf den Profis der heutigen Zeit lastet. Das berichtet Marcelo auf der Seite "The Players Tribune".

"Ich konnte nicht atmen. Ich habe dann versucht, nicht panisch zu werden", beschrieb der Verteidiger seine Angstzustände vor dem Champions-League-Finale 2018 gegen den FC Liverpool.

Alles habe in der Nacht vor dem Endspiel begonnen, Marcelo konnte weder essen noch schlafen. "Als wir uns aufgewärmt haben, konnte ich mich immer noch nicht beruhigen. Erst als wir uns für den Anstoß aufgestellt haben, im Scheinwerferlicht, der Ball auf dem Anstoßpunkt, da hat sich alles geändert."

Sein Antrieb, um der Angst zu trotzen, war ein besonderer. "Ich wollte Geschichte schreiben und wollte, dass kleine Kinder in Brasilien sich die Haare wegen mir wachsen lassen", sagte der Wuschelkopf. Zumindest das erste Ziel ist gesichert bewiesen, drei Champions-League-Titel in Folge gelangen zuvor noch keiner anderen Mannschaft.

"Wir sind keine Superhelden"

In einer ähnlichen psychischen Verfassung befand sich Marcelo auch vor dem Finale im Jahr davor. Vor der Partie gegen Juventus habe er mit seinen Teamkollegen beim Essen gesessen und nur geschwiegen.

"Irgendwann sagte Cristiano Ronaldo 'Geht es nur mir so, oder spürt ihr auch den Druck im Magen?' Alle antworteten gleichzeitig: 'Ich auch, Bruder, ich auch!' Niemand wollte es zugeben, aber wenn dieser Typ es fühlt, dann ist es okay, es auch zuzugeben. Cristiano ist so eine eiskalte Maschine, aber sogar er hatte die Hosen voll", berichtete Marcelo.

Profisportler hätten heute die Verantwortlichkeit, nicht aus ihrer Rolle auszubrechen. "Aber wir sind keine Superhelden. Wir sind echte Menschen, wir machen uns Gedanken wie jeder andere auch", verwies der Brasilianer abschließend auf den immer größer werdenden Druck im Fußball.