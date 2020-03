BW Linz überrascht im OÖ-Derby gegen Steyr

GEPA pictures/ Christian Moser

Nachzügler BW Linz gewann gegen den Dritten Vorwärts Steyr

Blau-Weiß Linz und der SV Horn feiert am 19. Spieltag der 2. Liga wichtige Heimsiege. Die Stahlstädter entscheiden das Oberösterreich-Derby gegen Vorwärts Steyr mit 2:0 für sich, die Waldviertler besiegen den GAK mit 4:2.

Mit zwei Heimsiegen endeten die Freitagsspiele der 19. Runde in der 2. Liga. Blau-Weiß Linz gewann gegen Vorwärts Steyr mit 2:0 und verbesserte sich damit vorerst auf den neunten Tabellenplatz. Die Tore gegen den Dritten erzielten Lukas Tursch (28.) und Aleksandar Kostić (41.) noch vor der Pause.

Im Waldviertel behielt Gastgeber SV Horn gegen den GAK die Oberhand. Der Spanier Canillas brachte die Niederösterreicher nach 16 Minuten in Führung, Alexander Rother gelang noch vor der Pause - ebenfalls per Kopf - der Ausgleich (38.). Direkt nach Wiederanpfiff traf Michael Cheukoua (47.), 20 Minuten später stellte Marco Perchtold wieder auf Gleichstand. In der Schlussphase entschieden dann Patrick Alfinete (77.) und wieder Cheukoua (87.) die Partie zugunsten der Horner.

Auf kommenden Dienstag verschoben werden musste die Begegnung zwischen Kapfenberg und den Juniors OÖ. Der Platz im Franz-Fekete-Stadion war nach starken Schneefällen nicht bespielbar.

red