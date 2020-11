Wird Real Madrid Jovic in der Premier League los?

Indira via www.imago-images.de

Zieht es Luka Jovic in die Premier League?

Zu gemeinsamen Zeiten bei Eintracht Frankfurt verbreiteten Sébastian Haller und Luka Jovic Angst und Schrecken bei den gegnerischen Abwehrreihen. Bald könnte das einstige Sturmduo wieder zusammen auf dem Platz stehen.

Wie der "Mirror" berichtet, buhlt Haller-Klub West Ham United aus der englischen Premier League um Jovic. Eine Leihe im Winter bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption steht im Raum.

Der Serbe spielt seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2019 kaum eine Rolle bei den Königlichen. In 31 Pflichtspielen für die Madrilenen konnte Jovic erst zwei Treffer erzielen und ebenso wenige Tore vorbereiten.

In der aktuellen Saison kommt der 22-Jährige gerade einmal auf vier Einsätze, in die Scorerliste konnte er sich dabei nicht eintragen.

Schon im vergangenen Sommer wollte Real Jovic Medienberichten zufolge wieder loswerden. Laut der dem Klub nahestehenden spanischen Zeitung "Marca" haben die Königlichen versucht, den 60-Millionen-Euro-Mann nicht nur zu verleihen, sondern komplett zu verkaufen.

Zuvor wurde Jovic mit einer Rückkehr per Leihe zu Eintracht Frankfurt oder einem Leihtransfer zur AS Monaco und Ex-Trainer Niko Kovac in Verbindung gebracht.

Bobic fegt Jovic-Gerüchte vom Tisch

SGE-Sportvorstand Bobic hat die Gerüchte nun allerdings vom Tisch gefegt: An den Berichten sei "gar nichts" dran, stellte Bobic gegenüber der "Bild" klar. Er lasse sich zwar "jede Tür offen", man könne aber "nicht davon ausgehen, dass noch ein Riesen-Kracher kommt".

Haller verließ die Eintracht im gleichen Sommer wie Jovic. 50 Millionen Euro spülte der Verkauf des Franzosen an West Ham United in sie SGE-Kassen.

Für die Frankfurter erzielte Haller in 77 Spielen 33 Mal ein, hinzu kommen 19 Assists. Jovic war für die Hessen ähnlich erfolgreich, traf 36 Mal (neun Assists) in 75 Partien.