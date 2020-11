Marta positiv auf Coronavirus getestet

dpa

Marta wurde positiv auf das Coronavirus getestet

Die brasilianische Fußballnationalspielerin Marta ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird die nächsten Freundschaftsspiele gegen Ecuador verpassen.

Ihr Verein Orlando Pride in den USA sei über das Testergebnis informiert worden, teilte der brasilianische Fußballverband CBF mit. Bei den beiden Partien gegen Ecuador am 27. November und 1. Dezember in Sao Paulo werde sie von der 19-jährigen Verteidigerin Camila Silva ersetzt.

Die mittlerweile 34-jährige Marta gilt als eine der besten Fußballerinnen der Welt und wurde bereits sechsmal zur Weltfußballerin des Jahres gewählt.