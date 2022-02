Scheiterte ein Dembélé-Wechsel am Gehalt?

Pressinphoto/Shutterstock via www.imago-images.de

Der FC Barcelona wurde Ousmane Dembélé nicht los

Ousmane Dembélé wird ein weiteres halbes Jahr beim FC Barcelona bleiben. Zwar hatte der ehemalige BVB-Profi rund um den Deadline Day offenbar mehrere Wechseloptionen, eine Einigung konnte aber nicht mehr erzielt werden.

Der FC Barcelona hat Ousmane Dembélé weiterhin in den Gehaltsbüchern stehen. Eigentlich sollte der Flügelspieler die Katalanen noch am Ende der Transferperiode verlassen, an Interessenten mangelte es dabei auch nicht. Zunächst wurde rund um den Deadline Day immer wieder der Name Paris Saint-Germain genannt.

So berichtete unter anderem die französische Sportzeitung "L’Équipe", dass Barca mit PSG einen Deal aushandeln wollte. Laut "Le Parisien" forderten die Spanier allerdings eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro für Dembélé. Eine Summe, die Paris offenbar nicht zahlen wollte.

Zudem lehnte PSG ein mögliches Tauschgeschäft ab. Mauro Icardi, Ángel Di María oder Juan Bernat wurden zuvor als mögliche Kandidaten für einen Schritt nach Barcelona genannt.

Nachdem PSG dem spanischen Erstligisten absagte, wurde anschließend über einen möglichen Dembélé-Wechsel zum FC Chelsea spekuliert. Die Zeitung "ABC" vermeldete am frühen Montagabend bereits, dass der Franzose zu "99 Prozent" nach London wechseln würde. "Sky Sports" zufolge fragte der FC Chelsea auch bezüglich eines Transfers an. Dembélés hohes Gehalt machte die Verhandlungen aber wohl schwierig und so nahm der Klub von Trainer Thomas Tuchel ebenfalls Abstand von einem Kauf.

Barca-Präsident bestätigt "letzte Option"

Kurz vor dem Ende der Transferperiode meldete "RMC Sport" schließlich, dass sich und FC Barcelona und Dembélé mit keinem der Interessenten einigen konnten. Dabei bestätigte Barca-Präsident Joan Laporta sogar die Möglichkeit für einen Wechsel. "Wir haben Ousmane Dembélé eine letzte Option präsentiert", wurde der Vereinsfunktionär am späten Montagabend vom italienischen Journalisten Fabrizio Romano zitiert.

Doch nun bleibt der Außenbahnspieler bis zum Saisonende beim FC Barcelona. Dembélés auslaufender Vertrag wird aber definitiv nicht verlängert.