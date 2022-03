Acht Stars sollen weg! Real Madrid vor Mega-"Facelifting"

LARREINA/UGS via www.imago-images.de

Eden Hazard (l.) und Co. stehen bei Real Madrid vor dem Aus

Die Primera División führt Real Madrid mit neun Punkten vor der Konkurrenz an, in der Champions League stehen die Königlichen im im Viertelfinale - dennoch sollen sich die Hauptstädter vor einem Mega-Umbruch befinden. Gleich acht Stars sollen Madrid den Rücken kehren.

Jesús Vallejo (Vertrag bis 2025), Marcelo (Vertrag bis 2022), Dani Ceballos (Vertrag bis 2023), Isco (Vertrag bis 2022), Eden Hazard (Vertrag bis 2024), Luca Jovic (Vertrag bis 2025), Gareth Bale (Vertrag bis 2022) und Mariano Díaz (Vertrag bis 2023) stehen bei Real Madrid auf der Abschussliste. Das berichtet die "as".

Der Kader der Königlichen stehe nach der laufenden Saison vor einer "Schönheitsoperation", dem größten "Facelifting" in den vergangenen Jahren, verkündet die spanische Zeitung.

Die Situation der vermeintlich betroffenen Stars ist allerdings grundlegend unterschiedlich. Bale, Isco und Marcelo sind ohnehin nur noch bis zum Ende der Saison an Real gebunden. Dass man die Verträge mit dem hoch- bis extrem hochbezahltem Trio noch einmal verlängert, scheint ausgeschlossen.

BVB-Flirt soll 30 Millionen Euro einbringen

Dem Bericht zufolge würde ein Abgang beim spanischen Top-Klub satte 60 Millionen Euro im Gehaltsetat freimachen - 30 Millionen Euro entfallen demnach auf Bale, Marcelo kassiert 16 Millionen Euro pro Jahr, Isco 14 Millionen Euro.

Das restliche Quintett soll veräußert werden, die Voraussetzungen sind allerdings ebenfalls sehr different. Für Hazard, der einst in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo treten sollte und den sich Real über 100 Millionen Euro kosten ließ, müssen die Madrilenen laut "as" mindestens 40 Millionen Euro einnehmen, um kein enormes Verlustgeschäft zu machen.

Für Jovic sollten zudem mindestens 30 Millionen Euro erzielt werden. Da der 24-Jährige diese Summe aktuell kaum einbringen wird, soll man eine Leihe in Betracht ziehen, bei der Jovic seinen Wert im Optimalfall wieder in die Höhe treibt. Unter anderem wurde der Ex-Frankfurter immer wieder beim BVB gehandelt.