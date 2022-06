VfB-Legende kommentiert Gerüchte um Stuttgarter Stars

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Sasa Kalajdzic (l.) und Borna Sosa könnten den VfB Stuttgart in diesem Sommer noch verlassen

Die Gerüchteküche brodelt beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart um gleich mehrere Stars immer heißer. Vor allem Sasa Kalajdzic und Borna Sosa sind derzeit die Gesprächsthemen am Neckar, werden beide doch mit Topklubs wie dem FC Bayern oder dem BVB in Verbindung gebracht. VfB-Ehrenspielführer Guido Buchwald hofft noch darauf, dass die beiden den Schwaben doch noch erhalten bleiben könnten.

Der Weltmeister von 1990 äußerte in der "Bild" seine Hoffnungen, dass einer der beiden 24-Jährigen oder sogar beide doch noch über den Sommer hinaus beim VfB spielen. "Wenn die sich in Stuttgart noch ein paar Jahre einspielen könnten, mit dem VfB als große Figuren in höhere Regionen kommen würden", hätten Kalajdzic und Sosa nach Aussage Buchwald sogar das fußballerische Potenzial, selbst einmal zu Stuttgarter Vereinslegenden zu werden.

In ihrer ersten Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart waren die beiden am Ende starker Tabellenneunter geworden, in diesem Jahr entging der VfB bekanntermaßen als 15. nur knapp dem Abstieg.

Kalajdzic laut Buchwald "ein Torgarant" für den VfB

Vor allem der Torjäger und österreichische Nationalspieler Sasa Kalajdzic wurde in den letzten Tagen immer häufiger mit einem Wechsel aus Stuttgart in Verbindung gebracht. Da die Schwaben nur noch in diesem Sommer eine hohe Ablöse für den Mittelstürmer erzielten können, scheint ein millionenschwerer Verkauf derzeit die wahrscheinlichste Variante.

Buchwald gab hierbei zu bedenken: "Im Falle eines Abgangs wäre es nicht einfach, einen Nachfolger zu finden. Kalajdzic ist ein Torgarant und hat entscheidende Punkte geholt – obwohl er ja häufig verletzt war."

Während bei Kalajdzic die Ablösesumme noch Verhandlungssache ist, sind die Vorzeichen bei Borna Sosa klar: Der kroatische Außenverteidiger kann den Klub für 25 Millionen Euro verlassen.

Der Defensivmann wurde wie auch Kalajdzic schon beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund, zuletzt aber vor allem auch beim FC Chelsea und Juventus Turin gehandelt.