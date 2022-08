Alte Fußball-Schätze? DFB öffnet zwei Tresore

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Der Deutsche Fußball-Bund musste zwei Tresore öffnen lassen

Der Deutsche Fußball-Bund hat im Rahmen des Umzugs auf den neuen Campus zwei bisher verschlossene Tresore öffnen lassen. Dies teilte der DFB in einem Video bei Twitter mit.

In den beiden Schränken in der alten Zentrale fanden sich demnach etwa 400 Gedenkmünzen, überwiegend von der WM 2006, sowie einige Briefmarken. Die Tresore mussten von einer Fachfirma geöffnet werden, da keine Schlüssel oder Zugangsdaten mehr vorhanden waren.

ℹ️ Der #DFB hat heute zwei Tresore öffnen lassen, zu denen sich zuvor keine Zugangsdaten oder Schlüssel fanden. Aus Gründen der Transparenz waren auch fünf Beamte der Steuerbehörden und eine Staatsanwältin anwesend. ⤵️ pic.twitter.com/TvIhq04BMX — DFB (Verband) (@DFB) 17. August 2022

Bei der Aktion am Mittwoch waren auch fünf Beamte der Steuerbehörden und eine Staatsanwältin anwesend. Der DFB hatte die Teilnahme "aus Gründen der Transparenz" angeboten. Weitere Tresore hatte der DFB in den letzten Wochen öffnen lassen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, ob sich in den Schränken weitere Unterlagen zur WM 2006 verbergen.