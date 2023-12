Real springt an die Spitze - Sorge um Alaba

IMAGO/Guillermo Martinez

Rea Madrid: David Alaba (li.) macht Sorgen

Im Rennen um die Spitze in LaLiga hat Real Madrid zumindest für eine Nacht die Pole Position übernommen.

Der spanische Fußball-Rekordmeister bezwang den FC Villarreal mit 4:1 (2:0) und schob sich am FC Girona vorbei auf Rang eins. Das Überraschungsteam dieser Saison kann die Tabellenführung jedoch zum Abschluss des 17. Spieltags am Montag gegen Aufsteiger Deportivo Alaves (21:00 Uhr/DAZN) zurückerobern.

Real, seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen, konnte sich einmal mehr auf den früheren Dortmunder Jude Bellingham verlassen. Der Engländer brachte die Königlichen per Kopf (25.) in Führung, es war bereits sein 13. Saisontor im 15. Ligaeinsatz.

Die weiteren Treffer besorgten Rodrygo (37.), Brahim Diaz (64.) und Luka Modric (68.) für das Starensemble aus Madrid, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger und 2014er-Weltmeister Toni Kross in der Startelf standen. Für die Gäste verkürzte Jose Luis Morales (54.) zwischenzeitlich.

Für einen Schreckmoment sorgte indes der ehemalige Münchner David Alaba, der in einem Zweikampf wegknickte. Dabei verletzte sich der Real-Innenverteidiger offenbar schwerer am linken Knie und musste den Platz unter Schmerzen bereits in der 35. Minute verlassen.