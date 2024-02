Trotz Mega-Vertrag: Wilde Gerüchte um ter Stegen

IMAGO/S. Ros

Ter Stegen ist angeblich in Saudi-Arabien gefragt

Der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen spielt seit mittlerweile zehn Jahren beim FC Barcelona. Dort wird er hoch geschätzt und hat noch einen langfristigen Kontrakt, den er erst kürzlich bis 2028 verlängerte. Dennoch gibt es derzeit wilde Wechselgerüchte um den 31-Jährigen - sogar über einen Nachfolger wird schon spekuliert.

Eigentlich hat Marc-André ter Stegen noch einen Mega-Vertrag beim FC Barcelona. Mehr als vier Jahre ist der deutsche Nationaltorwart noch an die Katalanen gebunden. Doch genau dieser Mega-Vertrag könnte ter Stegen nun zum Verhängnis werden, denn das klamme Barca braucht Geld.

Um das Financial Fairplay zu erfüllen, müssen Gehälter gesenkt oder aber Spieler gewinnbringend verkauft werden. 200 Millionen Euro müssen her, hieß es zuletzt in "Sport Bild". Zu dieser Summe könnte ter Stegen laut einem Bericht des Portals "Relevo", den der Transfer-Experte Fabrizio Romano bei X (ehemals Twitter) teilte, einen erheblichen Anteil beitragen.

Denn der frühere Gladbacher soll bei einem Wüstenklub aus Saudi-Arabien ganz oben auf dem Wunschzettel stehen: Al-Ittihad. Dieser hat unter anderem auch schon Fabinho, Karim Benzama, N'Golo Kanté und weitere frühere europäische Stars unter Vertrag.

Antreiber des Ganzen soll Al-Ittihad-Sportchef Ramón sein, der Ende der 2010er-Jahre Assistent des früheren Barca-Sportdirektors Eric Abidal war und daher noch gute Beziehungen zu den Katalanen pflegt.

FC Barcelona will ter Stegen angeblich für Top-Angebot abgeben

Über die genaue Höhe eines möglichen Angebots für ter Stegen ist noch nichts bekannt, die Summen, die die Saudi-Klubs zahlen und zahlen können, waren in der jüngeren Vergangenheit jedoch für die abgebenden Klubs finanziell äußerst attraktiv.

Passend zu den aufkeimenden Gerüchten um einen Wechsel des Barca-Stammkeepers berichtet "fichajes.net", dass der Tabellendritte aus LaLiga einerseits erwägt, die erwartete Top-Offerte von Al-Ittihad anzunehmen und deshalb im Hintergrund bereits um Ersatz für ter Stegen bemüht ist.

Demnach soll es Diogo Costa vom FC Porto auf den Radar von Barca geschafft haben. Costa, der in den letzten Monaten starke Leistungen zeigte, soll schon länger vom FC Barcelona beobachtet werden, so "fichajes.net". Die Crux: Der Portugiese hat ebenfalls noch einen langfristigen Vertrag (bis 2027) und wäre - bei einem geschätzten Marktwert von 45 Millionen Euro - definitiv kein Schnäppchen.